باشگاه خبرنگاران جوان - پایش برخط دیوان محاسبات کشور از منابع هدفمندی یارانهها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ انجام شد.
طبق این گزارش از محل مطالبات گاز و همچنین از محل مصوب فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها، هنوز هیچ وجهی به حساب سازمان هدفمندی واریز نشده است.
دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری و مطالبه واریز کامل سهم منابع پیشبینیشده در ماههای آینده، هشدار میدهد که تداوم این وضعیت، دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق و برداشت از بودجه عمومی و تنخواهگردان سوق داده و ثبات مالی کشور را در معرض تهدید قرار میدهد.