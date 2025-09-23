طبق گزارش دیوان محاسبات از محل مطالبات گاز و همچنین از محل مصوب فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها، هنوز هیچ وجهی به حساب سازمان هدفمندی واریز نشده‌ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پایش برخط دیوان محاسبات کشور از منابع هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ انجام شد.

دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری و مطالبه واریز کامل سهم منابع پیش‌بینی‌شده در ماه‌های آینده، هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت، دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق و برداشت از بودجه عمومی و تنخواه‌گردان سوق داده و ثبات مالی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

