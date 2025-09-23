باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به خادم الحرمین الشریفین، «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان سعودی به منظور تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور تصریح کرد: اشتراکات فراوان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی پشتوانه محکم دوستی دو ملت مسلمان بوده و موجب تقویت پیوند‌های مشترک می‌باشد و امیدوارم در پرتو تلاش‌های فیمابین، بیش از پیش شاهد گسترش روزافزون روابط در تمامی عرصه‌ها باشیم.

رئیس‌جمهور همچنین در پیامی به «محمدبن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربستان سعودی اظهار امیدواری کرد که در پرتو تلاش‌های مشترک و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های موجود، بیش از پیش شاهد گسترش همکاری‌های دو کشور در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری