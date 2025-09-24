رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فصل برداشت، قیمت هرکیلو لوبیا چیتی از ۳۹۰ به ۳۲۰ هزارتومان کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: قیمت لوبیا چیتی به حدود ۳۹۰ هزار تومان رسیده بود که با برداشت محصول به ۳۲۰ هزارتومان کاهش یافته است.

به گفته وی، بخشی از حبوبات مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود که براین اساس نوسانات نرخ ارز بر بازار حبوبات اثر گذار است.

کنگری ادامه داد: در حال حاضر بازار حبوبات با کمبود روبرو نیست که همین امر می تواند در روند کاهشی قیمت حبوبات اثرگذار باشد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: اکنون علت گرانی برنج ایرانی ناشی از کاهش عرضه و افزایش تقاضاست به طوریکه کشاورزان به دلیل سابقه قیمتی برنج طی سال گذشته امسال اقدام به فروش محدود برنج در بازار کرده اند که این امر منجر به افزایش قیمت ها شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: در پی اجرای این مصوبه ستاد تنظیم بازار تمامی برنج داخلی و خارجی به منظور نرخ گذاری و شفافیت در توزیع باید در سامانه بازارگاه و سامانه جامع انبارها ثبت شود تا محصول با قیمت مناسب و به صورت مستقیم به دست مصرف کنندگان برسد.

وی با بیان اینکه در پی رفع مممنوعیت واردات برنج خارجی واردات برنج هندی از ۸۶ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان کاهش یافته است، گفت: برنج پاکستانی بدلیل کمبود واردات و اختلاط با برنج ایرانی، با نرخ ۹۰ تا ۱۲۵ هزارتومان در بنکداری ها عرضه می شود.

کنگری با بیان اینکه شکر مورد نیاز کشور در بازار تامین است، افزود:در حال حاضر عرضه این کالا زیر قیمت مصوب انجام می شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه روغن خوراکی مورد نیاز کشور تامین است، گفت: روغن صنف و صنعت به دلیل نحوه قیمت گذاری برچسب محصول در بنکداری ها کمتر عرضه می شود، واحدهای صنفی فعال در بازار به دلیل نبود حاشیه سود مناسب، تمایلی چندانی به فعالیت در این حوزه ندارندکه همین امر خللی را در بازار ایجاد کرده است.