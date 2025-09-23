رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان از برنامه ریزی برای ایجاد یک تیم پرقدرت پارادوومیدانی برای حضور در رقابت‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون جانبازان و توان یابان در مراسم بدرقه تیم ملی پارادوومیدانی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ در هند گفت: کاروان پارادوومیدانی کشورمان با حضور ۲۰ ورزشکار در ۲  بخش آقایان و بانوان جانبازان، توان یابان و نابینایان و کم بینایان خواهد بود. بعد از مسابقات پارالمپیک پاریس مسابقات جام جهانی بزرگترین مسابقاتی است که هر ۲ سال برگزار می‌شود و امیدوارم ۲۰ ورزشکار پرامید ما بتوانند نتایج خوبی کسب کنند و همچنین آینده‌ای برای پارالمپیک ۲۰۲۸ که در کشور آمریکا برگزار می‌شود رقم بزنند.

او ادامه داد: مطمئنا پیشرفتی که ما در ۳ سال آینده بعد از این مسابقات خواهیم داشت و مقایسه‌ای که با تیم‌های هم سطح خواهیم داشت می‌تواند آموزنده و در این حال راهگشا باشد تا یک تیم پرقدرتمند در پارالمپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم تا در آن مسابقات بازهم در رشته پارادوومیدانی که پرمدال‌ترین رشته بین رشته‌های المپیک و پارالمپیک است بازهم افتخار بیافرینند.

