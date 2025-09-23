باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش باقرجوان اظهار داشت: همزمان با پایان فصل تابستان و اوج گرفتن سفرهای جادهای هموطنان، برنامهریزی برای تامین ناوگان مورد نیاز برای خدماترسانی به مسافران در حال انجام است.
وی بیانداشت: با افزایش تقاضاها، علاوه بر سرویسهای عادی و جاری ناوگان حملونقل عمومی بینشهری، سرویسهای فوقالعاده نیز متناسب با میزان تفاضای مسافران در مسیرهای پرتقاضا تامین میشود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری با اشاره به عرضه بلیت سفرهای جادهای از طریق وبسایتهای اختصاصی و مشترک شرکتهای حملونقل مسافری، خاطرنشانکرد: در صورت کمبود یا اتمام عرضه بلیت در برخی مسیرها، مسافران میتوانند در فهرست انتظار تهیه بلیت ثبتنام کنند تا با برقراری سرویسهای فوقالعاده، از طریق سفرهای جادهای جابهجا شوند.
باقرجوان تاکید کرد: با استقرار نیروهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پایانههای مسافربری و تعامل و همکاری پلیس راه، رانندگان و شرکتهای حملونقل مسافری، اقدامات لازم برای تأمین ایمنی کامل سفرهای هموطنان در حال انجام است.
وی افزود: هموطنان در ابتدا یا طول مسیر سفر درصورت مواجهه با مسائل و مشکلات احتمالی، میتوانند به صورت شبانهروری از طریق پلهای ارتباطی سامانه پیامکوتاه ۲۰۰۰۱۴۱، تلفن گویای ۱۴۱ و وبسایت سازمان راهداری و حملونقل جادهای به نشانی www.۱۴۱.ir پیشنهادات، انتقادات و نقطهنظرات خود را مطرح کنند، تا با صدور کد رهگیری نتیجه پیگیریها برای مسافران ارسال شود.
منبع: سازمان راهداری