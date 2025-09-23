سفیر قطر در کابل در آخرین دیدار خود با سرپرست وزارت خارجه طالبان روابطی دو کشور را دوستانه خواند و از متقی خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد سعید بن مبارک الخیارین، سفیر قطر در کابل، با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار خداحافظی انجام داد.

در این دیدار، امیرخان متقی مأموریت سفیر قطر در افغانستان را مثبت ارزیابی کرد و همچنین روابط میان طالبان و قطر را تاریخی و برادرانه خواند و از کمک‌های انسان‌دوستانه دوحه به مردم افغانستان قدردانی کرد.

سفیر قطر نیز با ابراز خرسندی از دوره مأموریت خود، روابط دو کشور را دوستانه توصیف و ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف ادامه یابد.

