کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز ارزش معاملات به حدود ۶۶۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدخبری زاد، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی وضعیت کنونی بازار سرمایه پرداخت و گفت: امروز شاخص کل بازار سبز بود، اما این شاخص با شاخص هم‌وزن کاملاً متفاوت است. شاخص کل بیشتر تحت تأثیر شرکت‌های بزرگ قرار دارد و تغییرات آن ماهیتاً متفاوت از شاخص هم‌وزن است که میانگین کل نماد‌های بازار را نشان می‌دهد.

او ادامه داد: امروز از نظر تعداد، نماد‌های قرمزپوش بیشتر بودند و به همین دلیل شاخص هم‌وزن منفی بود. نماد‌های بزرگ بازار به دلیل حمایت صندوق‌های بازارگردانی، صندوق‌های حمایتی و سهام‌دارانی که در این سهام‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به رشد خود ادامه می‌دهند. این صندوق‌ها به دلیل اثرگذاری بیشتر سهام‌های بزرگ در پرتفوی خود، از این نماد‌ها حمایت می‌کنند.

خبری زاد افزود: در یکی دو روز اخیر که بازار بهبود یافته، شاهد مثبت بودن شاخص کل و سبز بودن نماد‌های بزرگ بوده‌ایم، در حالی که نماد‌های کوچک‌تر همچنان در انتظار حمایت هستند. نمی‌توان با قاطعیت گفت که آیا شاخص‌سازی صورت می‌گیرد یا خیر، اما می‌توان گفت که شاخص کل نمایانگر کلیت وضعیت بازار بورس نیست اگر بخواهیم وضعیت بازار را با نگاه به شاخص کل تشخیص دهیم، این کار اشتباه است، زیرا شاخص کل نماینده نماد بزرگ بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به آمار معاملات روز اشاره کرد و گفت: امروز ارزش معاملات به حدود ۶۶۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است. اما این عدد نسبت به میانگین ۲۵ روزه و ۷ روزه اخیر، عدد نرمالی است. همچنین، قدرت خرید حقیقی‌ها و فروش حقیقی‌ها تقریباً برابر بوده و خروج پول حقیقی حدود ۱۷۶ میلیارد تومان بوده که عدد قابل توجهی نیست.

خبری زاد خاطرنشان کرد: با این حال، نوع معاملات بازار همچنان نشان‌دهنده تردید بین سرمایه‌گذاران است تردیدی که ناشی از برخی از ریسکهاست یکی از آنها مربوط به سرکوب نرخ بهره و دلار توسط بانک مرکزی است. در حال حاضر، دلار در بازار آزاد در حال افزایش است و این موضوع به تبع خود بر تورم و بازار‌های موازی مانند صندوق‌های طلا تأثیر می‌گذارد اما نرخ ارز بورسی اینگونه نیست.