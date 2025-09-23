باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در ابتدای نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک، اظهار کرد: سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در روز چهارشنبه حدود ۱۰ صبح به وقت نیویورک و ۱۷:۳۰ به وقت تهران انجام شود.

تمهیدات دولت در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه یافتن راهکار‌های جایگزین در صادرات و واردات باتوجه به طرح عملی‌شدن مکانسیم ماشه، گفت: دولت قبل از اینکه فعال‌شدن مکانسیم ماشه مطرح شود راهبرد خود را بر استفاده از ظرفیت همسایگان و منطقه گذاشته بود. تحقق‌بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی و استفاده از ظرفیت بازارچه‌ها و شهرک‌های صنعتی مرزی که می‌تواند به‌صورت مشترک بین کشور‌ها شکل بگیرد از جمله این موارد است.

وی افزود: تقویت مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه به‌ویژه در راستای تامین کالا‌های مورد نیاز، تسهیل و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی با اولویت کشور‌های همسایه و انجام مبادلات تجاری در قالب تهاتر از دیگر موارد درنظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت یادآور شد: هفته گذشته شاهد نشستی بودیم که تجار پاکستان در تهران حاضر شدند و این نشست به راهبری فرزانه صادق وزیر راه برگزار شد؛ بنابراین موضوعاتی از این دست در قالب برنامه نیست، بلکه کاملا عملیاتی می‌شود و به اجرا درمی‌آید.

وی تاکید کرد: گسترش بازار‌های هدف و افزایش ارزش افزوده کالا‌های تولید داخل از موضوعات مهمی است که دولت در این زمینه دنبال می‌کند.

ایران از هر فرصتی برای گفت‌و‌گو و حل مسائل مردم استقبال می‌کند

مهاجرانی در بخش دیگری از این نشست خبری تاکید کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام از ۲۰۱۸ ما شاهد فشار‌های سنگینی بودیم که بر اقتصاد ایران وارد شد، اما دستگاه دیپلماسی و شخص رئیس‌جمهور از هر فرصتی برای گفت‌و‌گو و حل مسائل مردم استقبال می‌کنند؛ گفت‌و‌گو یک فعل دوطرفه است نه دیکته کردن نظرات یک نفر بر دیگری؛ اسم این کار گفت‌و‌گو نیست.

وی تأکید کرد: گفت‌و‌گو و مذاکره یعنی باهم بنشینیم و درباره موضوعی صحبت کنیم و این کار با اینکه بخواهیم بگوییم من به تو دستور می‌دهم چنین کن یا چنان کن حتماً تفاوت دارد. پس مثل همه فرصت‌هایی که رئیس‌جمهور و دولت‌شان در راستای حل مسائل کشور مغتنم می‌دانند از فرصت سفر به اخیر هم استفاده می‌شود، اما به هرحال سخن‌گاه سازمان ملل مهم است.

سخنگوی دولت ادامه داد: از این فرصت برای رساندن صدای مردم ایران و اعلام ایستادگی و دانایی آنان باید استفاده کرد. رئیس‌جمهوری از این فرصت به‌خوبی استفاده می‌کند و در گفت‌و‌گو‌های دوجانبه که با روسای کشور‌های دیگر انجام می‌شود همه تلاش دولت این است که جلوی فشار به مردم و برگشت تحریم‌ها را بگیرد.

مهاجرانی با بیان اینکه دولت آمادگی مقابله با احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه با هدف جلوگیری از فشار به مردم را دارد، تصریح کرد:، اما تلاش ایران در این سفر این است که از ظرفیت دیپلماسی و وجود کشور‌های مختلف استفاده و حقانیت مردم و فرهیختگی تمدن ایران را معرفی کند و مانع افزایش فشار بر مردم شود.

وی با اشاره به فعال شدن مجدد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند به ایرانیان خارج از کشور کمک کند که به صورت موقت یا دائم و آنگونه که میل دارند به کشور باز گردند. به کشور هم کمک می‌کند که از ظرفیت این گروه استفاده کند. همه ما شاهد بودیم که در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه همه ایرانیان پای کیان ایران در تمام دنیا ایستادند.

دولت به دنبال واردات برنج متناسب با ذائقه ایرانی است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت کالا‌های اساسی و همچنین پیش‌بینی‌ها نسبت به افزایش بیشتر قیمت در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، گفت: دستگاه اقتصادی دولت شامل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، پیگیر برنامه‌ها هستند و تلاش می‌کنند که نقدینگی را کنترل کنند باور داریم که موضوع کسری بودجه و افزایش نقدینگی سال‌هاست که به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده و از موضوعاتی است که اگرچه بخشی از آن به سیاست‌های داخل کشور مربوط می‌شود، اما بخش مهمی از آن به مسئله تحریم باز می‌گردد. این امر سرمایه‌گذاری در کشور را با مشکل مواجه کرده است.

مهاجرانی افزود: کالا‌های اساسی که شامل قیمت‌گذاری‌های مصوب می‎‌شود همچون برنج خارجی، با قیمت مصوب ارائه می‌شود، اما برنج ایرانی شامل قیمت‌گذاری مصوب نیست و سازوکار بازار قیمت آن‌را تعیین می‌کند. راهی که دولت در این راستا دنبال می‌کند، واردات برنج متناسب با ذائقه ایرانی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت مرغ، گفت: قطع برق مشکلاتی را در این خصوص ایجاد کرد و به هیچ‌وجه آن را کتمان نمی‌کنیم ولی براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی بازار اکنون کنترل شده است و مرغ با قیمت ۱۱۲ هزار تومان در میدان‌های اصلی در حال فروش است.

معیشت مردم اولویت دولت است

سخنگوی دولت یادآور شد: نظارت بر قیمت در کنار تولید و توزیع منظم از برنامه‌های مهم دولت است و معیشت مردم برای دولت از اولویت برخوردار است.

وی با اشاره به افزایش تولید برق در نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: به‌روزرسانی سایر نیروگاه‌ها موجب کاهش مصرف این نیروگاه‌ها خواهد شد. از سوی دیگر ذخایر سوخت نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارد، این در حالی است که ذخایر سال گذشته در اول شهریور ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل از آن بود. اما همچنان مدیریت مصرف به‌ویژه در مراکز دولتی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مهاجرانی با اشاره به ابعاد روانی مکانیسم ماشه، تصریح کرد: منکر نیستیم که ابعاد روانی این مکانیسم، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت، به همین دلیل دستگاه دیپلماسی تمام تلاش خود را به کار گرفته است که از فعال شدن آن جلوگیری کند، سفر‌های متعدد دکتر عراقچی دال بر این موضوع است. ما هیچگاه از تحریم استقبال نکرده‌ایم. اما دولت از ابتدا برای تمام موضوعات آمادگی داشت.

مهاجرانی با اشاره به استفاده از تمام ابزار‌ها از جمله کالابرگ برای تامین معیشت مردم، گفت: دولت نسبت به فشاری که به مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود، آگاه است و تلاش می‌کند که تحریم، آثار کمتری بر زندگی مردم داشته باشد.

وفاق همواره جوابگو است

وی با بیان اینکه وفاق همواره جوابگو است، تصریح کرد: رویکرد عدالت‌محور و وفاق‌آفرین دولت توانست زخمی که بردل مردم سیستان و بلوچستان در حادثه غمناک هشتم مهرماه ۱۴۰۱ گذاشت، با همراهی قوه قضائیه، نهاد‌های امنیتی، هدایت‌های مقام معظم رهبری و هماهنگی استاندار حل شود که نشان می‌دهد، وفاق جواب می‌دهد.

سخنگوی دولت افزود: برگزاری نشست صلح و وفاق در زاهدان نشان‌دهنده عزم دولت و حاکمیت برای التیام زخم‌های مردم و آغاز فصلی نو از اعتماد، عدالت و همدلی است که شاهد گسترش این رویداد خواهیم بود.

بالاترین میزان تولید نفت را داریم

مهاجرانی با یادآوری تمرکز دولت بر انرژی خورشیدی به‌عنوان یکی از راه‌های اصلاح و بهبود ناترازی انرژی، تاکید کرد: ۲ هزار و ۵۵۵ مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی و حرارتی در این مدت اضافه شده است. همچنین طبق اعلام وزیر نفت طی هفت سال گذشته در حال حاضر بالاترین میزان تولید نفت را داریم، اما سرمایه‌گذاری آنگونه که در شورای اقتصاد مصوب شود و همچنین استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دانش‌محور کمک‌کننده خواهد بود.

رئیس‌جمهور بر سر منافع ملت و کشور با کسی تعارف ندارد

وی در پاسخ به پرسشی درباره رضایت پزشکیان از عملکرد وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو‌ها با دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: دکتر پزشکیان بر سر منافع ملت و کشور با کسی تعارف ندارد و اگر احساس کند عملکرد شخصی آنگونه که باید باشد، نیست حتما تذکر می‌دهند و مدافع منافع مردم و کشور هستند. قوه مجریه، اجراکننده است، اما کلیت نظام شامل نهاد‌های دیگر هم می‎‌شود. قوه مجریه و وزیر امور خارجه اجراکننده تصمیمات و البته تصمیم‌ساز هستند.

مهاجرانی افزود: دکتر عراقچی و دکتر لاریجانی هردو از سوی رئیس‌جمهوری انتخاب شده و جز تیم او هستند. تصمیم‌گیری در خصوص موضوعاتی همچون هسته‌ای در لایه‌های مختلف نظام و نهاد‌های مختلف انجام می‌شود و مسلم است که «کمیته هسته‌ای» نهاد مهمی است که رئیس آن دکتر لاریجانی است و با توجه به اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی و منصوب رئیس‌جمهور هستند، وظایف مهمی بر عهده دارند.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نقش بازگشت تحریم‌ها بر روابط چین و کشور‌های هم‌پیمان ایران، افزود: ایران با کشور‌های همسایه و منطقه پیوند ناگسستنی دارد، مسلما دیپلماسی، زیرساختی برای گسترش تبادلات ایران است. چین در هنگام تحریم‌ها همراه ایران بوده و عضو بریکس است، در پیمان شانگهای حضور دارد و کشوری است موثر که روابط دوجانبه محکمی با ایران دارد.

مهاجرانی با اشاره به موافقت‌نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: فارغ از اجرایی شدن مکانیسم پس‌گشت و تبعات آن، برنامه دولت گسترش روابط با تمام کشور‌ها از جمله چین است و لازم به ذکر است که روابط با چین جز موضوعات راهبردی دولت است.

وی با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب، گفت: ایشان در این دیدار بر نکات متعددی تأکید فرمودند که طبیعتاً این فرمایشات به عنوان دستورالعمل‌هایی باید نصب‌العین همه وزرا قرار گیرد و مورد توجه ویژه باشد. در همان روز، آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهوری، کارگروهی تشکیل داد که در آن کارگروه به‌ویژه موضوع معیشت مردم، تأمین کالا‌های اساسی و رفع نیاز اقشار کم‌برخوردار که نیازمند توجه ویژه هستند، مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به تاکید رهبر انقلاب برای توجه ویژه به موضوع نفت، افزود: وزیر نفت اعلام کرد که در طی هفت سال گذشته، هم‌اکنون بالاترین میزان تولید نفت خود را داریم که البته سرمایه‌گذاری‌ها به همراه بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دانش‌محور، می‌تواند به تحقق اهداف کمک کند. استفاده از ظرفیت دیپلماسی، پیمان شانگهای و بریکس می‌تواند نقش موثری در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری داشته باشد و پاسخگوی کامل به مطالبات ایشان باشد.

برای دفاع از مردم از کسی اجازه نمی‌گیریم

مهاجرانی با تاکید بر اینکه برای دفاع از مردم از کسی اجازه نمی‌گیریم، تصریح کرد: در طول این ۱۲ روز گذشته همه شاهد بودند که در کنار انسجام ملی، قدرت موشکی ما بود که از مردم‌مان دفاع کرد. همینطور در طول هشت سال دفاع مقدس ثابت شده که هیچ کشوری بدون داشتن قوای نظامی لازم نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

وی تصریح کرد: ما برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم، چراکه امنیت مردم را با هیچ‌چیز تاخت نخواهیم زد، زیرا موضوع مذاکره موضوع امنیت است و لذا موشک‌ها هم جزوی از امنیت ما هستند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه سفر‌های رئیس‌جمهور دال بر میزان توجه نسبت به کشور‌های همسایه و تنوع راهبرد‌هایی است که در حوزه تجارت می‌توانیم روی آنها کار کنیم، یادآور شد: دادن اختیارات به استاندارانِ استان‌های مرزی نیز در همین راستاست، همکاری با کشور پاکستان و نشست با تجار از جمله در عراق از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، تامین و توزیع ۳ میلیون تن کود به صورت یارانه‌ای در سامانه صورت گرفته است، ادامه داد: این امر باهدف کشت محصولات اساسی و براساس الگوی کشت صورت گرفته است. باید محدودیت‌های آب را به رسمیت بشناسیم، و از همه کشاورزان می‌خواهیم براساس الگوی کشت عمل کنند سامانه پایش کود به این موضوع کمک می‌کند.

مهاجرانی تاکید کرد: نیمی از کود عرضه‌شده و نیمی از آن نیز در حال برنامه‌ریزی برای ارائه به بازار است. بخشی از افزایش قیمت نهاده‌ها مربوط به قیمت جهانی است، امسال از نظر تامین سم مشکلی نداریم. درباره قیمت کود نیز نهاد‌های نظارتی کنترل می‌کنند و وزارت جهاد کشاورزی نیز کود یارانه‌ای را با بالاترین کیفیت در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.

باید با مردم صادق باشیم

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پیشبرد راهبرد وفاق، اظهار کرد: وفاق مسیری نیست که انتظار داشت بلافاصله نتایج خود را نشان دهد. تجربه یک‌ساله نشان داد که همین راهبرد پاسخگو بوده است. زخمی که بر دل مردم سیستان و بلوچستان بود، امروز در مسیر التیام قرار گرفته است. دیگران را به ایمان به وفاق دعوت می‌کنیم. در سایه وفاق با مردم و همراهی با آنان است که می‌توانیم از سخت‌ترین گردنه‌ها عبور کنیم. بدون همراهی مردم، عبور از هیچ مسیری ممکن نخواهد بود. وفاق یک راهبرد بلندمدت و کارآمد است که می‌تواند ما را از دشوارترین شرایط عبور دهد.

وی با بیان اینکه مهمترین اصل وفاق با مردم صداقت است، تاکید کرد: باید با مردم صادق باشیم، هر قدر سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم تورم کاهش می‌یابد. بانک مرکزی نیز سیاست‌های کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را در دستور کار قرار داده تا هم بانک‌‎ها را به سمت تراز شدن حرکت دهد، هم انتشار اوراق مالی را مدیریت و هم اضافه برداشت بانک‌ها را مدیریت کند. تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی و برگزاری تنظیم بازار با تمام ارکان که از اتاق اصناف تا سازمان تعزیرات در آن حضور دارند نیز در جهت کنترل بازار است.

انضباط بودجه‌ای کمک می‌کند با کمترین کسری بودجه مواجه شویم

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد دولت و رئیس‌جمهور برای شفاف‌سازی عملکرد نهاد‌ها و دستگاه‌ها، اظهار کرد: نظم‌بخشی به بودجه از مطالبات همیشگی مجلس از دولت است. این مسئله، فارغ از اینکه در کدام قوه قرار داریم، جزو الزامات کل نظام حکمرانی کشور است و امروز کلیت نظام، این ضرورت را برای ما ایجاد کرده است. در شرایطی که کشور با تحریم‌های سنگین مواجه است و منابع درآمدی با محدودیت‌ها و مشکلات جدی روبه‌رو هستند، انضباط بودجه‌ای به‌عنوان یک ضرورت به ما کمک می‌کند با کمترین میزان کسری بودجه مواجه شویم.

سخنگوی دولت یادآور شد: اولویت‌بندی در سازمان برنامه و بودجه از جمله ادغام برخی نهادها، افزایش پاسخگویی سازمان‌ها و شفاف‌سازی خروجی‌های آنها، گام‌هایی برای ارتقای بهره‌وری و کارایی در تخصیص منابع عمومی است. هر سازمانی که از منابع بودجه عمومی، اعم از درآمد‌های نفتی یا مالیات‌های دریافتی از مردم استفاده می‌کند، موظف است به‌طور شفاف مشخص کند چه خدماتی به مردم ارائه می‌دهد، چراکه بودجه عمومی متعلق به مردم است.

ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران مدفون شده است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره دسترسی ایران به اورانیوم غنی‌شده، تصریح کرد: این ذخایر مدفون شده است و دسترسی نسبت به آنها وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد ایران به کشور‌های اروپایی، اظهار کرد: پیشنهاد ما منطقی، متوازن و معقول بود و با توجه به اینکه پیشنهاد بر فعال نشدن مکانیسم ماشه تاکید دارد، اگر به تحریم‌های سازمان ملل بازگردیم، این مدل همکاری بی معنا خواهد شد.

منبع: ایسنا