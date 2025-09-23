رهبر معظم انقلاب به زودی با مردم درباره مسائل روز ایران، منطقه و جهان سخن خواهند گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، به زودی با مردم درباره مسائل روز ایران، منطقه و جهان سخن خواهند گفت.

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، هفته دفاع مقدس
رهبر معظم انقلاب به زودی با مردم سخن می‌گویند
