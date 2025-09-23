باشگاه خبرنگاران جوان - طبق آمار اعلام شده، از مجموع ۷ هزار و ۹۸۶ شکایت ثبت شده در رشتههای مختلف بیمه، تعداد ۷هزار و ۳۰۸ شکایت مختومه شده و ۶۷۸ مورد همچنان در حال رسیدگی است.
براساس این گزارش، رشته بیمه شخص ثالث با ۳۵۵۸ شکایت در صدر قرار دارد که از این تعداد، ۳۲۶۵ شکایت رسیدگی شده و ۲۹۳ مورد در حال رسیدگی است.
پس از آن، رشته بیمه درمان با ۲۰۱۶ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این میان ۱۸۳۳ شکایت مختومه و ۱۸۳ شکایت در حال بررسی است.
رشته بدنه اتومبیل نیز با ۹۳۸ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که ۸۷۶ فقره رسیدگی شده و ۶۲ مورد دیگر در حال رسیدگی است.
این گزارش میافزاید، کمترین شکایات در رشتههای بدنه کشتی (۳ مورد)، اعتبار (۴ مورد) و حوادث طبیعی ساختمان (۶ مورد) ثبت شده است.
شایان ذکر است آمار شکایات میتواند برای ارزیابی رویهها و فرآیندهای ارائه خدمات و سنجش رضایت بیمهگذاران شرکتهای بیمه مورد استفاده قرار گیرد، اما توصیه میشود این آمار با سایر شاخصها چون نسبت سهم از شکایات به سهم از بازار شرکتها در هر رشته و درصد شکایات وارد هر شرکت نسبت به متوسط شکایات وارد بازار در هر رشته مورد استفاده قرار گیرد تا استنتاجها قابل قبول و صحیحتر باشد.
گفتنی است آمار شکایات صنعت بیمه در راستای مأموریتهای نهاد ناظر و با هدف شفافیت عملکردی، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات و آگاهی بیمهگذاران منتشر میشود.
منبع: بیمه مرکزی