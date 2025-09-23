باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که "هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد" و کشور‌هایی مانند انگلیس و فرانسه به دلیل فشار سیاسی داخلی، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

روبیو در مصاحبه با فاکس نیوز، ابتکار عمل برای به رسمیت شناختن رسمی فلسطین را "بی‌ربط" توصیف کرد و مدعی شد که این ابتکار عمل به دلیل "سیاست‌های مهاجرتی" وجود دارد. او گفت: "این کشور‌ها [انگلیس و فرانسه] مملو از خارجی‌هایی شده‌اند که از نظر سیاسی فعال شده‌اند و اصرار دارند که دولتشان این نوع کار‌ها را انجام دهد. "

روبیو اخیراً از قدس اشغالی بازدید کرد و مدعی شد که "تا زمانی که حماس وجود دارد و ۴۸ گروگان در اسارت هستند، آینده بهتری برای غزه وجود نخواهد داشت."

او در مذاکرات دیروز با آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا مدعی لزوم "غلبه بر مانع‌تراشی مداوم حماس در صلح در غزه" شد.