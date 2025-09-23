باشگاه خبرنگاران جوان- اطلاعات سلامت بیش از ۵۰۰ هزار نفر که هنگام ورود به مطالعه زوال عقل نداشتند، طی ۱۱ سال برای یک مطالعه کوهورت آینده‌نگر که نتایج آن در ژوئیه ۲۰۲۲ منتشر شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از شرکت‌کنندگان خواسته شد پرسشنامه‌هایی را پر کنند که جزئیات مشارکت آنها در فعالیت‌های بدنی را شرح می‌داد. همچنین میزان حساسیت آنها به زوال عقل، بر اساس سابقه خانوادگی، پیگیری شد.

خطر ابتلا به زوال عقل برای افرادی که مرتبا در فعالیت‌های شدید مانند ورزش و تمرین شرکت می‌کردند، ۳۵ درصد کاهش یافت؛ و به نظر می‌رسد انجام کار‌های خانه به طور منظم این خطر را ۲۱ درصد کاهش می‌دهد.

هوان سونگ، یکی از نویسندگان این مطالعه، به نیویورک تایمز گفت: حتی افرادی که سابقه ژنتیکی آنها با خطرات بالقوه زوال عقل مرتبط بود، می‌توانند از فعالیت بدنی برای کاهش حساسیت خود استفاده کنند.

با این حال، به گفته دن جان هنری، مربی کسب و کار و مربی ورزشی فعالیت بدنی فقط می‌تواند یک محافظ پیشگیری کننده پیش از شروع زوال عقل باشد.

جان هنری می‌گوید: این بیشتر یک اقدام پیشگیرانه برای سالم ماندن قبل از اینکه خیلی دیر شود، است. در حال حاضر، هیچ درمانی برای زوال عقل یا آلزایمر وجود ندارد.

جان هنری و سیلکی سینگ پهلاجانی، استاد بالینی عصب‌شناسی رفتاری و روانپزشکی عصبی در دانشکده پزشکی ویل کرنل، به چند تمرین برای افزودن به برنامه روزانه شما جهت تقویت مغز اشاره کرده‌اند.

پیاده‌روی یا پیاده‌روی قدرتی

دوچرخه‌سواری یا فعالیت با دوچرخه ثابت

شنا

دویدن

کار با دستگاه‌های کاردیو مانند الیپتیکال

تمرینات دایره‌ای

آنچه برای قلب مفید است، برای مغز نیز مفید است

پهلاجانی می‌گوید از بین انواع مختلف ورزش‌ها، به ویژه ورزش‌های هوازی می‌توانند بیشترین تأثیر را بر سلامت مغز داشته باشند و به شما در حفظ خاطراتتان کمک کنند.

پهلاجانی می‌گوید: من همیشه به بیمارانم می‌گویم آنچه برای قلب مفید است، برای مغز نیز مفید است. هدف واقعی این است که ضربان قلب را حداقل به مدت ۳۰ دقیقه و حداقل سه تا چهار بار در هفته بالا ببرید.

جان هنری می‌گوید انجام ورزش هوازی متوسط با ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب می‌تواند به بدن شما کمک کند تا اکسیژن را به سلول‌های درون مغز برساند. او می‌افزاید که این کار بافت‌های مغز شما را تغذیه کرده و جریان خون را تنظیم می‌کند. شما می‌توانید ضربان قلب خود را با استفاده از یک مانیتور ضربان قلب پیگیری کنید تا مشخص شود که آیا به ۷۰ درصد رسیده‌اید یا خیر.

پهلاجانی می‌افزاید: افزایش ضربان قلب می‌تواند برای شما به حرکات متفاوتی نسبت به شخص بعدی نیاز داشته باشد، اما یک قانون کلی خوب این است که هر ورزشی که منجر به عرق کردن شود ایده‌آل است.

جان هنری می‌افزاید: سعی کنید کمی آن را تغییر دهید و فعالیت‌های ذهنی تحریک کننده‌ای را که می‌توانید انجام دهید. یک سرگرمی پیدا کنید که شما را فعال نگهدارد، اما در عین حال به شما در یادگیری و دانستن بیشتر کمک کند. این چیزی است که که واقعاً به سلامت مغز کمک می‌کند.

پهلاجانی می‌گوید از دیر باز تعامل با دیگران نیز با سلامت مثبت مغز مرتبط بوده است. به علاوه، ما نمی‌خواهیم تأثیر ارتباط اجتماعی را تضعیف کنیم، ورزش و ارتباط اجتماعی به موازات هم عمل می‌کنند. بنابراین، مهم است که هر دو کار را انجام دهبد.

به گفته پهلاجانی، اگر مسن‌تر هستید، هنوز می‌توانید از مزایای ورزش، از جمله کاهش بالقوه خطر ابتلا به زوال عقل، بهره‌مند شوید. در واقع، میانگین سنی شرکت‌کنندگان در مطالعه کوهورت آینده‌نگر در زمان ثبت حدود ۵۶ سال بود.

پهلاجانی می‌گوید: هیچ‌وقت برای شروع ورزش دیر نیست، از هر جایی و هر روزی شروع کنید. آرام آرام شروع کنید و سپس رو به جلو حرکت کنید.

