معاون هماهنگ کننده ارتش در خصوص شباهت‌های دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه توضیحاتی را ارائه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: جنگ رژیم بعث و رژیم صهيونيستی علیه ايران هر دو نیابتی بودند و در پایان هر دو جنگ، استکبار جهانی خودش برای نجات آن‌ها مستقیما وارد شد.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
برچسب ها: دفاع مقدس ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
اقتدار جنگ ۱۲روزه یکی از ثمرات ۸سال دفاع مقدس
در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
بالای ۶۰ درصد مردم جهان ایران را پیروز دفاع مقدس ۱۲ روزه می‌دانند
رنگ و بوی دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران در اربعین + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساعت سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل مشخص شد
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
پزشکیان: مواضع‌مان را بر اساس صلح و امنیت در سازمان ملل اعلام می‌کنیم
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
اول مهر امسال را با یاد ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی آغاز می‌کنیم
محکوم کردن نسل‌کشی در غزه و اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران یک وظیفه اخلاقی است
آخرین اخبار
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
رهبر انقلاب: اتحاد ملت ایران در جنگ ۱۲روزه دشمن را ناامید کرد
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دولت چهاردهم به دنبال جبران عقب‌افتادگی‌های حوزه آموزش و پرورش است
قالیباف: همه ما موظف به حفظ انسجام و وحدت هستیم
سرلشکر موسوی: کشتی‌گیران جایگاه ورزش پهلوانی را در گفتمان مقاومت تثبیت کردند
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
معاون رئیس‌جمهور: خون شهدای دانش‌آموز نشانه پایداری مسیر عدالت است
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
آیت‌الله لاریجانی: اتحاد، بزرگترین سلاح ملت برای دفاع از کشور است
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
پیام تبریک رئیس‌جمهور به پادشاه و ولیعهد سعودی به مناسبت روز ملی عربستان
دیوان محاسبات: وجهی از محل مطالبات گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده‌ است
دستور معاون اول رئیس‌جمهور به استفاده از محققان داخلی و خارجی برای حل مساله آب
رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد
پزشکیان: مواضع‌مان را بر اساس صلح و امنیت در سازمان ملل اعلام می‌کنیم
محسن رضایی: دفاع مقدس، پیروزی ملت ایران پس از ۳۰۰ سال شکست‌های پی در پی بود
با علم و مهارت می‌توان آینده کشور را ساخت؛ ما نیز بستر‌های آن را فراهم می‌کنیم
اول مهر امسال را با یاد ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی آغاز می‌کنیم
محکوم کردن نسل‌کشی در غزه و اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران یک وظیفه اخلاقی است
ساعت سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل مشخص شد
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با حضور پزشکیان آغاز شد
همه کشور‌ها به اصول و اهداف منشور ملل پایبند باشند
مکانیسم ماشه تاثیری بر صنعت و تولید ندارد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و مصر