\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u06af\u0641\u062a: \u062c\u0646\u06af \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0628\u0639\u062b \u0648 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u064a\u0648\u0646\u064a\u0633\u062a\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u064a\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0631 \u062f\u0648 \u0646\u06cc\u0627\u0628\u062a\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0647\u0631 \u062f\u0648 \u062c\u0646\u06af\u060c \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0