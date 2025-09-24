کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: با اتصال بانک ها به سامانه املاک و اسکان شاهد کاهش حجم زیادی از تخلفات و تقلب در این بخش خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عباس اباذری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی و ثبت اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات در کشور راه‌اندازی شده است. این سامانه به دولت کمک می‌کند تا بازار مسکن را بهتر رصد کند و سیاست‌های مناسبی برای مدیریت آن اتخاذ کند.

وی ادامه داد :بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی مهم، نقش اساسی در معاملات املاک دارند. اتصال آن‌ها به سامانه املاک و اسکان می‌تواند به تسهیل روند اخذ وام‌های مسکن و بررسی اعتبار متقاضیان کمک کند. 

او با اشاره به اینکه  دسترسی سریع به اطلاعات از طریق اتصال بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان صورت می‌گیرد افزود: بانک‌ها از این طریق  می‌توانند به‌راحتی اطلاعات مربوط به مالکیت و وضعیت املاک را بررسی کنند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح کاهش آسیب‌های ناشی از کلاهبرداری است افزود: با اتصال به این سامانه، احتمال کلاهبرداری در معاملات کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد:فرآیندهای وام‌گیری از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها تسهیل می شودو متقاضیان سریع‌تر و ساده‌تر  می توانند تسهیلات دریافت کنند.

 او بیان کرد: دستگاه‌های دولتی دیگر نیز باید به این سامانه متصل شوند تا اطلاعات آن‌ها در دسترس باشد و از تبادل داده‌ها و اطلاعات به‌روز بهره‌برداری شود.

اباذری با اشاره به مدیریت بهتر داده‌ها از این طریق گفت: دستگاه‌ها می‌توانند داده‌های دقیقی از وضعیت بازار مسکن داشته باشند.

وی به  همکاری بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف‌به‌اشتراک گذاشته می‌شود که تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر، اتصال بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی به سامانه املاک و اسکان در حال انجام است و انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، این فرایند بهبود یابد و به تسهیل امور مربوط به بازار مسکن کمک کند. برای اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، بهتر است به منابع خبری معتبر مراجعه کنید. 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
