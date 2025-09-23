مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز چهارشنبه تا جمعه افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استانهای ساحلی خزر، برخی نقاط استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و در ارتفاعات شمال غرب بارش برف پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این وضعیت پنجشنبه در گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و روزهای جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال غرب و استانهای ساحلی خزر تداوم دارد.

او بیان کرد: امشب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رگبار و رعدوبرق پراکنده، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: چهارشنبه در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز، جنوب غرب، جنوب استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

او بیان کرد: جمعه احتمال شکل گیری توده گرد و خاک بر روی عراق و نفوذ به مناطق غربی کشور وجود دارد.

 او بیان کرد: از چهارشنبه تا جمعه افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد و خلیج فارس در سه روز آینده مواج است.

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
افزایش دمای هوا در نواحی شمال کشور از پایان هفته
تشکیل ستاد فرماندهی سیل برای آمادگی در برخی از استان‌های کشور
باران و رعد و برق در ۱۰ استان 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خانواده دو شهید دانش آموز تبریزی خانه دار شدند+ فیلم
برنامه‌های مدیریت بار تا اطلاع ثانوی در استان تهران لغو شد
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
سد‌های تهران در آستانه بحران
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
آخرین اخبار
بهرامن: یک تیم اقتصادی در مذاکرات سیاسی حضور یابد
امنیت و ثبات اقتصادی با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور محقق می‌شود
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
عرضه نفت گاز در بورس برای تامین مالی نوسازی ناوگان فرسوده
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو برای صادرات
هشدار پایش مزارع نسبت به آفت برگ خوار پاییزه به کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
سد‌های تهران در آستانه بحران
سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان تعیین شد
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
تعامل گمرک و راهداری گامی مهم در مدیریت موفق مرزهاست
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خروج پول حقیقی حدود ۱۷۶ میلیارد تومانی از بازار سرمایه
آمادگی برای آغاز سال زراعی جدید/ خلائی در تامین کود‌های کشاورزی وجود ندارد
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
افزایش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
علی‌آبادی: هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم