مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز چهارشنبه تا جمعه افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استانهای ساحلی خزر، برخی نقاط استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و در ارتفاعات شمال غرب بارش برف پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این وضعیت پنجشنبه در گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و روزهای جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال غرب و استانهای ساحلی خزر تداوم دارد.

او بیان کرد: امشب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رگبار و رعدوبرق پراکنده، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: چهارشنبه در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز، جنوب غرب، جنوب استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

او بیان کرد: جمعه احتمال شکل گیری توده گرد و خاک بر روی عراق و نفوذ به مناطق غربی کشور وجود دارد.

او بیان کرد: از چهارشنبه تا جمعه افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد و خلیج فارس در سه روز آینده مواج است.