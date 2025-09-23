از اول مهرماه ۱۴۰۴، ساعت کاری دو سامانه حیاتی نظام بانکی (ساتنا و چکاوک) با دستور بانک مرکزی تغییر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای از اول مهرماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی ساعات کاری دو سامانه مهم بانکی کشور، ساتنا و چکاوک را تغییر داد.
بر اساس این دستور، ساعات کاری سامانه ساتنا (پردازش دستور پرداختهای بینبانکی و بینمشتری) در تمامی بانکها از ۷:۰۰ صبح تا ۱۴:۳۰ (بین مشتری) و ۱۵ (بین بانکی) تعیین شده است.
همچنین ساعات کاری سامانه چکاوک به شرح زیر خواهد بود:
پایان واگذاری چکهای عادی: ۱۱:۰۰ صبح و پایان تعیین وضعیت ۱۴:۳۰
پایان واگذاری چکهای رمزدار: ۱۲:۰۰ ظهر و پایان تعیین وضعیت ۱۳:۴۵
این تغییرات با هدف تسهیل پردازش تراکنشهای بزرگ و مدیریت متمرکز عملیات بانکی در سراسر کشور صورت گرفته است.