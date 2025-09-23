باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده است، عصر سه‌شنبه (برای دومین بار طی دو روز گذشته) با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد.

در این دیدار که در ادامه رایزنی‌ها راجع به موضوع هسته‌ای ایران انجام شد، در خصوص تداوم دیپلماسی و جلوگیری از تشدید تنش بر سر موضوع هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو شد.

عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه) با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفت‌و‌گو کرده بود.

در این دیدار، آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس بررسی شده بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حسن نیت و رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای، هرگونه پیشرفت در این زمینه را منوط به مسئولیت‌پذیری طرف‌های مقابل و توقف زیاده‌خواهی و سوء استفاده آنها از شورای امنیت برای اعمال فشار بر ایران دانسته بود.

مدیر کل آژانس نیز با تمجید از رویکرد مثبت ایران در تعامل با آژانس به‌ویژه تفاهم قاهره، بر ضرورت تلاش همه طرف‌های ذیربط برای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از تشدید تنش تاکید کرده بود.