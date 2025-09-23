دور دیگری از رایزنی‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب دیپلماسی فشرده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع هسته‌ای در نیویورک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده است، عصر سه‌شنبه (برای دومین بار طی دو روز گذشته) با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد.

در این دیدار که در ادامه رایزنی‌ها راجع به موضوع هسته‌ای ایران انجام شد، در خصوص تداوم دیپلماسی و جلوگیری از تشدید تنش بر سر موضوع هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو شد.

عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه) با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفت‌و‌گو کرده بود.

در این دیدار، آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس بررسی شده بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حسن نیت و رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای، هرگونه پیشرفت در این زمینه را منوط به مسئولیت‌پذیری طرف‌های مقابل و توقف زیاده‌خواهی و سوء استفاده آنها از شورای امنیت برای اعمال فشار بر ایران دانسته بود.

مدیر کل آژانس نیز با تمجید از رویکرد مثبت ایران در تعامل با آژانس به‌ویژه تفاهم قاهره، بر ضرورت تلاش همه طرف‌های ذیربط برای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از تشدید تنش تاکید کرده بود.

برچسب ها: آژآنس بین المللی انرژی اتمی ، وزیر امور خارجه
خبرهای مرتبط
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
دیدار وزرای خارجه ایران و قطر
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اسپانیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
آخرین اخبار
رئیس جمهور وارد نیویورک شد
سخنگوی سپاه: نیروهای مسلح یک ساعت پس از تهاجم دشمن آماده اجرای عملیات بودند
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک
سردار نائینی: اگر قدرت موشکی امروز را در جنگ تحمیلی داشتیم، آن جنگ ۸ سال طول نمی‌کشید
وزیر دفاع: دولت حامی قهرمانان است
دیدار وزرای خارجه ایران و قطر
اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اسپانیا
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دولت چهاردهم به دنبال جبران عقب‌افتادگی‌های حوزه آموزش و پرورش است
قالیباف: همه ما موظف به حفظ انسجام و وحدت هستیم
سرلشکر موسوی: کشتی‌گیران جایگاه ورزش پهلوانی را در گفتمان مقاومت تثبیت کردند
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
معاون رئیس‌جمهور: خون شهدای دانش‌آموز نشانه پایداری مسیر عدالت است
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
آیت‌الله لاریجانی: اتحاد، بزرگترین سلاح ملت برای دفاع از کشور است
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
پیام تبریک رئیس‌جمهور به پادشاه و ولیعهد سعودی به مناسبت روز ملی عربستان
دیوان محاسبات: وجهی از محل مطالبات گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده‌ است
دستور معاون اول رئیس‌جمهور به استفاده از محققان داخلی و خارجی برای حل مساله آب
رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد
پزشکیان: مواضع‌مان را بر اساس صلح و امنیت در سازمان ملل اعلام می‌کنیم