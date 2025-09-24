سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در وعده صادق ۳ نیروهای مسلح‌ کاملا آماده جنگ بودند و تمام طرح‌های دفاعی از قبل برنامه‌ریزی و تصویب شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌محمد نائینی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری به مناسبت آغاز «هفته دفاع مقدس» با بیان اینکه تمام آنچه در حوزه قدرت‌یابی نظامی ایران شکل گرفت حاصل تجربه جنگ هشت‌ساله و جبهه مقاومت است، اظهار کرد: وعده صادق ۳ با وعده صادق ۱ و ۲ داشت. در دو عملیات اول، یک موج حمله و در پاسخ به یک تعرض انجام شد. در وعده صادق ۳ وقتی وارد عمل شدیم در یک تهاجم پرشدت - به تعبیر دشمن - غافلگیرکننده و در یک دوره کوتاه برای تمام‌کردن شروع کرد.

وی یادآور شد: دشمن در این تهاجم مولفه‌های اقتدار نظام را هدف گرفت و فرماندهان اصلی نیرو‌های مسلح، برخی سایت‌های موشکی و مراکز راداری ما را زد که به‌طور طبیعی باید نیروی مسلح را دچار فروپاشی یا بی‌تعادلی کند، اما نیرو‌های مسلح ما، چون استحکام داشتند و برای جنگ کاملاً آماده بودند و تمام طرح‌های دفاعی از قبل بررسی و تصویب شده بود، یک‌ساعت پس از تهاجم اولیه دشمن آماده عملیات بودند.

سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه عملیات وعده صادق ۳ ضربه‌ای قاطع بود، ادامه داد: طرح‌ریزی و اجرای این عملیات در ۲۲ موج و در ۱۲ روز با شلیک انواع موشک و در ساعات مختلف، دشمن را از روز پنجم جنگ دچار استیصال کرد.

نائینی با بیان اینکه دشمن تا روز پنجم جنگ از پیروزی خود اطمینان داشت، تصریح کرد: دشمن طرح عملیات چندمرحله‌ای داشت که در آن به دنبال شورش داخلی و تجزیه و براندازی بود و در این مسیر پیش‌نیاز را زدن مولفه‌های قدرت کشور قرار داد، اما مردم آمدند و کار دشمن را تمام کردند.

وی یادآور شد: رهبر انقلاب در جنگ ۱۲ روزه بسیار نقش برجسته‌ای داشتند. مهمترین نقش ایشان فرماندهی جنگ بود. مستقیماً فرماندهی جنگ را برعهده داشتند و با فرماندهان ارتباط برقرار می‌کردند و طرح‌های عملیاتی را خودشان کنترل می‌کردند. از قبل هم طرح‌های عملیاتی را بررسی کرده بودند و به تصویب رسانده بودند.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه رهبری انقلاب بر آمادگی‌های نظامی بسیار اهتمام داشتند، افزود: اقدام دوم رهبری انقلاب، مدیریت فضای اجتماعی جامعه بود. رهبری انقلاب با سه پیام تلویزیونی روایت پیروزی را به دست گرفتند و روحیه ملی و نظامیان را حفظ و هم با عملیات روانی دشمن مقابله کردند. این نقش بی‌بدیل است.

نائینی با اشاره به نقش مردم در طول جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد: آنچه در جنگ اخیر به رزمنده در خط اعتماد به نفس داد و اقتدار تولید کرد، حفظ فضای اجتماعی و روانی بود. در جنگ نه فروشگاه‌ها خالی شد، نه کسی فرار کرد و نه کسی دستور تخلیه داد.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه انسجام ملی در جریان جنگ ۱۲ روزه بی‌نظیر بود، افزود: مردم به بازدارندگی و قدرت دفاعی کشور اطمینان داشتند. ۸۰ درصد مردم ایران اعتقاد داشتند قدرت ایران بازدارنده است و رژیم صهیونیستی شکست خواهد خورد. بعد از جنگ هم روایت غالب روایت پیروزی ایران است.

وی گفت: این روایت در سطح جهان عددش ۶۰ درصد و در منطقه نزدیک به ۸۰ درصد و در ایران که بالای ۸۰ درصد است. بزرگترین دستاورد حس پیروزی در مردم است.

نائینی با بیان اینکه محاسبات دشمن همیشه غلط بوده است، تصریح کرد: دشمن یک نارضایتی یا اعتراض به بخشی از ناکارآمدی‌ها می‌بیند که البته ضعف‌هایی هم در بخش‌های مختلف اجرایی وجود دارد و انتقاد و اعتراض هم وجود دارد. برآورد دشمن این بود که این اعتراضات و انتقادات به معنای فاصله‌گرفتن مردم از نظام است و خود این می‌تواند ظرفیت شورش‌گری فراهم کند. این محاسبه غلط است. مردم در شرایط جنگ به یک دژ پولادین بدل شدند.

سخنگوی سپاه ادامه داد: فرض دشمن در جنگ ۱۲ روزه ایران ضعیف بود، اما با تجلی قدرت ملی و هویت یکپارچه ملت ایران مواجه شد. دشمن در جنگ نرم و در جنگ سخت همه الگو‌های براندازی در دنیا را علیه ایران استفاده کرد، اما محاسبه غلط به شکست او منجر شد.

وی با تاکید بر اینکه ما یک لحظه از قدرت‌یابی، برطرف کردن برخی ضعف‌ها و ترمیم خسارت‌ها غفلت نمی‌کنیم، گفت: قدرت موشکی ما از روز دهم به بعد دشمن را در میدان دچار استیصال کرد و پیغام برای پایان جنگ فرستاد. اکنون در دفاع زمینی، هوایی، پدافند و حفاظت از دارایی‌ها خود را قدرتمندتر خواهیم کرد و اگر ضعفی وجود دارد برطرف خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروهای مسلح
