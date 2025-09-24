باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این دیدار علاوه بر گفتوگو راجع به روابط دوجانبه ایران - نروژ، در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر شد.
بحران انسانی در فلسطین اشغالی در نتیجه نسلکشی ادامهدار در غزه، ضرورت توجه حامعه جهانی به تهدید صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی از ناحیه جنگافروزی رژیم صهیونیستی، و موضوع هستهای ایران و اهمیت استفاده همه طرفها از ظرفیتهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش از جمله موضوعات مطرحشده در جریان این گفتوگو بود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه پیش از ظهر دوشنبه ۳۱ شهریور به منظور شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شدند. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن مشارکت در جلسات و مباحث دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین مواضع و دیدگاههای کشورمان، دیدارها و نشستهای جداگانهای نیز با همتایان خود از سایر کشورها و اصحاب رسانه خواهد داشت.
هشتادمین مجمع عمومی سازمان مللل متحد سهشنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) آغاز و دوشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) به پایان خواهد رسید. «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران هم به منظور حضور و سخنرانی در این مجمع عازم نیویورک شده است.