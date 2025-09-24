باشگاه خبرنگاران جوان ـ بقایی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: هدف واقعی ‎آمریکا از اعمال محدودیت‌های فزاینده علیه دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌های آنها در نیویورک اخلال در فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل است.

وی افزود: آزار نظام‌مند دیپلمات‌های ایرانی توسط دولت مستقر، فقط در یک هفته اخیر مانع از مشارکت ایران در چندین نشست بین‌المللی که در خارج از محدوده تعیین‌شده توسط آمریکا برگزار شد، شده است.

بقایی گفت: اعمال این محدودیت‌های سخیف علیه جابجایی و حتی خرید روزمره دیپلمات‌های ایرانی نه تنها نقض فاحش تعهدات آمریکا طبق معاهده مقر است بلکه سطح جدیدی از خصومت هیأت حاکمه آمریکا را با ایرانیان به نمایش می‌گذارد.