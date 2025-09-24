وزیر امور خارجه با تبریک به دیوید وان ویل که به تازگی به عنوان وزیر خارجه هلند منصوب شده است، بر آمادگی کشورمان برای تقویت روابط دوجانبه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، عصر سهشنبه با وزیر خارجه هلند گفتوگو کرد.
وزرای دو کشور در این دیدار راجع به تحولات منطقهای و بینالمللی از جمله موضوع هستهای ایران و اهمیت نقشآفرینی سازنده طرفهای اروپایی دخیل در روندهای مذاکراتی مرتبط با این موضوع با یکدیگر گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه پیش از ظهر دوشنبه ۳۱ شهریور به منظور شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شدند. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن مشارکت در جلسات و مباحث دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین مواضع و دیدگاههای کشورمان، دیدارها و نشستهای جداگانهای نیز با همتایان خود از سایر کشورها و اصحاب رسانه خواهد داشت.
هشتادمین مجمع عمومی سازمان مللل متحد سهشنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) آغاز و دوشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) به پایان خواهد رسید. «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران هم به منظور حضور و سخنرانی در این مجمع عازم نیویورک شده است.