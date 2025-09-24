مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: یک انبار احتکار روغن خوراکی متعلق به یک تبعه خارجی در محدوده خیابان پنجتن مشهد کشف شد.

محسن صیادی افزود: شناسایی این واحد در جریان گشت مشترک بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی مشهد انجام گرفت.

وی اظهار کرد: در این انبار، ۱۶۸ حلب روغن جامد پنج کیلویی و ۱۸۰ بسته روغن مایع پنج کیلویی کشف شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد ادامه داد: همچنین با بررسی فاکتورهای موجود در محل برای اقلام فروخته‌شده توسط این فرد، پرونده‌ای به اتهام گران‌فروشی نیز تشکیل شد.

صیادی افزود: این واحد پس از تشکیل پرونده توسط تعزیرات حکومتی پلمب شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در مشهد وجود ندارد و افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از فعالیت سودجویان و محتکران است.

به گفته وی، مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با تشدید گشت‌های مشترک بازرسی به‌ ویژه در زمینه شناسایی و برخورد با انبارهای احتکار کالا، به‌ طور قاطع با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

