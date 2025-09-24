استقلال در لیگ دسته اول فوتسال حضور خواهد داشت.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0642\u0635\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0641\u0648\u062a\u0633\u0627\u0644 \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0631\u0634\u200c\u0622\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0634\u0647\u062f \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0644\u06cc\u06af \u062f\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0648\u0644\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.