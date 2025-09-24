استقلال در لیگ دسته اول فوتسال حضور خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال قصد دارد در رشته فوتسال آقایان تیمداری کند.

در همین زمینه امتیاز تیم فرش‌آرای مشهد به استقلال تهران واگذار شده و این تیم در فصل جدید لیگ دسته اول، یکی از نمایندگان پایتخت خواهد بود.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، فوتسال
