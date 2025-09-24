سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران معتقد است دو کشتی گیر کشورمان باید در رده طلایی ها محسوب شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مراسم تجلیل از کشتی گیران گفت: من معتقدم در ۲ وزن ما که آقایان سهرابی و مهمدی نتوانستند به مدال طلا برسند باید در رده طلایی ها محسوب شوند  چرا که همگان دیدند که دانیال سهرابی با رفتار ناجوانمردانه حریف و ضعف در قوانین و داوری از رسیدن به طلا باز ماند و در مورد مهمدی نیز این اتفاق افتاد و این دو ورزشکار عزیز ۲۲ ساله هستند و راه روشنی را در پیش دارند و درخواست دارم  این ۲ کشتی گیر در رده طلایی ها محسوب شوند.

وی ادامه: قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها حاصل توسعه زیر ساخت‌ها در کشتی بوده است و این راه ادامه خواهد داشت ما کار سختی پیش روی داریم و از همین شنبه تمرینات دوباره آغاز می‌شود در انتهای همین ماه رقابت‌های زیر ۲۳ سال جهان را در پیش داریم در ۲ اسل قبلی قهرمان شده‌ایم و برای تکرار این عنوان می‌رویم و پس از آن بازی‌های کشور‌های اسلامی که باز هم کشتی باید بار کاروان ایران را به دوش بکشد و احتمالا اگر مصدومیت‌ها اجازه بدهد در ۴ وزن با نفرات اصلی حضور خواهیم داشت و گرنه تغییراتی خواهیم داشت که روز شنبه در این مورد به جمع بندی می‌رسیم.

چیزی که ما دیدیم واقعن حقشون طلا بود. یکی داورا نامردی کردن دیگری رو هم طرف زد داورا هم باز نادید گرفتن خطا ندادن که هیچ. یک امتیازم به حریفش دادن. دوتاشان باناداوری باختن
