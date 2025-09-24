در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان - در طرح فروش فوقالعاده سایپا، سه محصول کوییک GXRL با رینگ فولادی و ترمز ESC، سهند S و ساینا S با استاندارد ۸۵گانه عرضه شده است.
این طرح در قالب سه روش متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا میشود و زمان تحویل خودروها ۹۰ روزه در نظر گرفته شده است.
ثبتنام از امروز تا پایان روز شنبه ۵ مهرماه از طریق پایگاه اینترنتی فروش محصولات سایپا انجام میشود و پس از برگزاری قرعهکشی، متقاضیان منتخب امکان واریز وجه خودرو را خواهند داشت.
براساس این گزارش؛ در این طرح فروش محدودیت کد ملی برای ثبتنامها اعمال میشود و افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبتنام نخواهند داشت.