فروش فوق‌العاده سه محصول گروه خودروسازی سایپا از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شد و تا ۵ مهرماه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در طرح فروش فوق‌العاده سایپا، سه محصول کوییک GXRL با رینگ فولادی و ترمز ESC، سهند S و ساینا S با استاندارد ۸۵‌گانه عرضه شده است. 

این طرح در قالب سه روش متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده اجرا می‌شود و زمان تحویل خودرو‌ها ۹۰ روزه در نظر گرفته شده است.

ثبت‌نام از امروز تا پایان روز شنبه ۵ مهرماه از طریق پایگاه اینترنتی فروش محصولات سایپا انجام می‌شود و پس از برگزاری قرعه‌کشی، متقاضیان منتخب امکان واریز وجه خودرو را خواهند داشت.

براساس این گزارش؛ در این طرح فروش محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام‌ها اعمال می‌شود و افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت‌نام نخواهند داشت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
من یک کوییک ثبت نام کردم. بهمن قسط اول رو دادم. فروردین قسط دوم رو دادم. خرداد هم گرفتم. خدا رو شکر خوبه و خیلی هم استفاده می کنیم.
من نمیدونم چرا اینقدر بد می نویسن بعضی کاربران.
همین دو سه هفته پیش هم زنگ زدن نظر سنجی نمرات عالی دادم. فکر کنم کمتر از 9 ندادم (از 10 نمره).
دستشون درد نکنه.
اتفاقا امروز توی جاده دیدم خیلی ها کوییک دارند داره جای پراید رو می گیره.
۲
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۱:۰۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
سالهاست میخوام یک خودرو بخرم ،ولی وون میدونم کلاه برداریه بی خیال شدم ..
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امین
۲۰:۱۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
سلام چرا نظارت نیست وقتی هنوز فروش قبلشون را تحویل ندادن چطور فروش فوق العاده گذاشتن تاکی باید منتظر باشیم ببینیم تحویل میدن یانه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
آغاز فروش فرغون به صورت ویژه
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سحر
۱۲:۲۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
یا خدا اینا چجوری مجوز میگیرن برای ثبت نام جدید هنوز واسه پارسال رو ندادن همه ماشینای سایپا تو ۷ماه تاخیره خدایا خودت کمکتون کن که دیگه جز تو به هیچکس هیچی پناهی نداریم خستم ایم از دست مسئولین دیگه هیچ امیدی نیس
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ان شاالله که دست تون بدون پاتون نشکنه با همین وعده وعید های دروغی که میدین
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
خواهشن یکی پیگیر تعهدات ایران خودرو بشه ، پیام برنده شدن در طرح فرسوده ارسال کرده حالا بعد چند ماه اسقاط خودرو هنوز معلوم نیست پیام واریز وجه بده یا نه همش داره طفره میرن. با این کار همون لگنی هم که داشت کارمون رو راه مینداخت از دست دادیم
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کارمند
۱۲:۰۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مردم نخرید بخدا کلاهبرداری توی روز روشنه من 1.5 سال پیش سهند ثبت نام کردم تحویلش بهمن پارساله الان هشت ماه از موعد تحویلش گذشته تحویل نمیدن توی قرار داد 16% سود مشارکت قرار بود بدن میگن یک ریال نمیدیم برو شکایت کن من که بزرگترین اشتباه عمرمو کردم مود حیوانی گرفته بودم سه برابر شده بود ثبت نام نکنید گیر یک کلاه بردار کلان میفتید که یه کلاه گشاد میزاره سرتون و هیچ کاری از دستتون در نمیاد
۰
۱۶
پاسخ دادن
