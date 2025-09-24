ستاره آرژانتینی رئال مادرید از اینکه گل نخست خود با پیراهن این تیم را به ثمر رساند خوشحال است. او همچنین به یامال ستاره جوان بارسلونا به خاطر قرار گرفتن در رده دوم جایزه توپ طلا تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید در دیدار برابر رئال سوسیداد با نتیجه ۴ بر ۱ به پیروزی دست پیدا کرد.
فرانکو ماستانتوئونو مهاجم آرژانتینی بارسلونا اولین گل خود را با پیراهن رئال مادرید در ورزشگاه سیوداد در تاریخ ۲۳ سپتامبر به ثمر رساند؛ تاریخی که دقیقاً ۷۲ سال پیش، افسانه فوتبال، آلفردو دی استفانو، اولین گل خود را برای رئال به ثمر رساند.
ماستانتوئونو در گفتوگو با کانال تلویزیونی رئال مادرید گفت: این همان چیزی بود که هنگام پیوستن به تیم به من گفتند. واقعاً شگفتانگیز است. البته نمیتوانم خودم را با بازیکن بزرگی مثل دی استفانو مقایسه کنم، اما این جزئیات کوچک بسیار زیبا هستند و لحظه را فراموشنشدنی میکنند. منتظر این لحظه بودم و خوشبختانه امشب محقق شد. زیباتر از همه این است که تیم پیروزی بزرگی کسب کرد.
او در مورد گلش اینگونه توضیح داد: وینیسیوس بازی را به شکل عالی شروع کرد و مرا در سمت دیگر (راست) دید. خوششانس بودم که حمله را به ثمر رساندم. عجیب اینجاست که فرصتهای آسانتر از این گل را از دست داده بودم، اما بسیار خوشحالم که گل زدم.»
در مورد دستورات ژابی آلونسو گفت: از من میخواهد که با پای دیگر در سمت راست بازی کنم، با همتیمیهایم ارتباط برقرار کنم، موقعیتهای انفرادی ایجاد کنم و در دفاع کمک کنم. این نقشهایی هستند که در انجام آنها احساس راحتی میکنم و امیدوارم بتوانم همچنان برای تیم مفید باشم.
او درباره حضور در تیم بزرگ رئال گفت: با آرامش بسیار با این موضوع برخورد میکنم. بازی برای رئال مادرید رویا و افتخار بزرگی است، اما سعی میکنم آن را طبیعی جلوه دهم. خانواده، دوستان و محیطم به من کمک میکنند تا آرامشم را حفظ کنم و از کاری که انجام میدهم لذت ببرم؛ کاری که زیباترین شغل دنیاست.
این ستاره آرژانتینی درباره یامال هم گفت: به یامال به خاطر کسب مقام دوم توپ طلا تبریک میگویم. او بازیکن بسیار خوبی است و نیازی به تأیید من ندارد. من سعی میکنم خودم را با هیچکس مقایسه نکنم، بلکه بر بازی برای تیمم تمرکز کنم، چون معتقدم برتری فردی همیشه از عملکرد جمعی ناشی میشود. اگر تیم در وضعیت خوبی باشد و ما کارمان را درست انجام دهیم، این موضوع به هر بازیکن کمک میکند تا به صورت فردی بدرخشد. مهم، کار گروهی است و مسائل فردی و مقایسهها برای من ثانویه هستند.