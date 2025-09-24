چگونه از خشکی پوست در پاییز جلوگیری کنیم؟

با آغاز فصل پاییز و کاهش رطوبت هوا، پوست انسان بیش از سایر فصول در معرض خشکی، خارش و حساسیت قرار می‌گیرد؛ تغییرات دما، وزش باد‌های سرد و استفاده از وسایل گرمایشی در محیط‌های بسته، سد دفاعی طبیعی پوست را تضعیف و می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلاتی مانند التهاب، ترک‌خوردگی و حتی اگزما شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی قهار ترس، عضو هیأت علمی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به افزایش این مشکلات در پاییز، درباره روش‌های پیشگیری و مراقبت از پوست توضیح می‌دهد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: خشکی پوست در فصل پاییز به دلیل تبخیر سریع آب از سطح پوست افزایش می‌یابد و می‌تواند حساسیت، التهاب و ترک‌خوردگی ایجاد کند.

دکتر قهار ترس افزود: با رعایت چند نکته ساده، بسیاری از مشکلات پوستی قابل پیشگیری است و پوست در این فصل سالم و نرم باقی می‌ماند.

وی توصیه کرد: افراد از شوینده‌های ملایم و مرطوب‌کننده‌های حاوی گلیسیرین استفاده کنند، کرم‌های محافظ با پایه روغنی را به‌ویژه در هوای خشک و سرد به کار ببرند و نوشیدن آب کافی را فراموش نکنند.

این متخصص پوست از مردم خواست برای شست‌وشوی صورت از آب داغ استفاده نکنند و بهتر است که آب ولرم باشد، همچنین پس از شست‌وشو، استفاده از کرم مرطوب‌کننده برای جلوگیری از خشکی پوست، ضروری است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت؛ قهار ترس، افزایش رطوبت محیط با استفاده از دستگاه بخور یا قرار دادن ظرف آب کنار وسایل گرمایشی و تغذیه مناسب با میوه‌ها، سبزیجات تازه و غذا‌های غنی از امگا-۳ مانند ماهی سالمون، گردو و دانه‌های کتان را از راهکار‌های موثر برای حفظ سلامت پوست برشمرد.

وی در پایان تأکید کرد: در صورت خشکی شدید پوست همراه با درد، خونریزی یا اختلال در خواب و فعالیت روزانه، مراجعه به پزشک ضروری است.

