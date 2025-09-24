باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای معاونین که با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابیفرد، امام جمعه موقت تهران، برگزار شد، گزارشی از اقدامات وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم و جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد.
توسعه ارتباطات روستایی و ارتقای کیفیت شبکه
وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به تکالیف برنامه هفتم در حوزه توسعه روستایی گفت: در یک سال گذشته از دولت چهاردهم، بیش از ۲ هزار روستای بالای بیست خانوار به ارتباطات باکیفیت دسترسی پیدا کردهاند که این حرکت با سرعت ادامه دارد.
وی به مشکلات مربوط به کیفیت ارتباطات و اختلالات آن اشاره و از انجام پروژه فیبرنوری و واگذاری طیفهای فرکانسی برای نسل پنجم تلفن همراه بهعنوان راهکار برای ارتقای کیفیت ارتباطات یاد کرد و افزود: با این اقدامات تا پایان سال جاری به مرور مردم افزایش کیفیت ارتباطات را در زندگی خود احساس میکنند.
هاشمی، مبنای کار در این دوره وزارت ارتباطات را گزارش واقعی و ملموس به مردم عنوان کرد و گفت: در حوزه پروژه فیبرنوری نیز مبنای کار ما اتصال به شبکه فیبرنوری است.
وی به تهیه و ارائه برنامه ملی ناترازی انرژی و عادلانهسازی به دولت اشاره کرد و افزود: بر اساس برآوردهای ما با هوشمندسازی این حوزه میتوانیم بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش مصرف انرژی داشته باشیم.
وزیر ارتباطات، پیشرفت چند صد درصدی پروژه «جینف» در همین مدت دولت چهاردهم را از دیگر اقدامات این حوزه بیان کرد.
طراحی اکوسیستم دولت دیجیتال و حمایت از تولید محتوا
وی به طراحی اکوسیستم دولت دیجیتال نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این اکوسیستم نظام حکمرانی را متحول میکند، افزود: این اکوسیستم در ۱۶ خوشه بهصورت حوزهمحور طراحی شده است و با ابلاغیه ۵ بندی جدید رئیسجمهوری در حال پیگیری است.
وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که بتوانیم تا پایان سال جاری ۶ خوشه از این تعداد را اجرایی کنیم و به پیش ببریم.
وی اقدام دیگر وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم را حمایت از تولید محتوا در این حوزه اعلام کرد و افزود: با اقدامات انجامشده و حمایت از این حوزه امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد شکلگیری نهضت تولید محتوا باشیم.
گزارشی از اقدامات وزارت ارتباطات در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
هاشمی در بخشی از گزارش خود به اقدامات وزارت ارتباطات در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اولویت ما پایداری شبکه و برقراری ارتباط بین افراد خانواده در این ایام بود، گفت: این مهم با تعامل با اپراتورهای ارتباطی بهخوبی انجام شد و ارتباطات پایدار برقرار بود.
وی به تلاش دشمن برای استفاده از زیرساختهای پستی اشاره کرد و افزود: با هوشمندی و اهتمام کارکنان باجههای تحویل پست، اجازه این کار به دشمن داده نشد.
وزیر ارتباطات به تعامل خوب این وزارتخانه با شرکت مخابرات ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: با همکاری این شرکت، ترافیک مراکز حیاتی به سمت مراکز مخابراتی تخلیه شد و این کار بهصورت مستمر ادامه دارد.
هاشمی، همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و صمت برای توزیع کالاهای اساسی در شهرهای مسافرپذیر و شلوغ در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات در این روزها عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه معاونین وزیر و مدیران شرکتها و سازمانهای تابعه نیز گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند.