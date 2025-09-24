باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید محمدمهدی نوربخش دبیر ستاد آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی در نشست خبری معرفی دستاورد‌های سال گذشته حوزه آب، انرژی و محیط زیست و همچنین برنامه‌های آینده این حوزه گفت: مأموریت اصلی این ستاد، ترویج و توسعه‌ی استفاده از محصولات و خدمات دانش‌بنیان و گسترش بازار شرکت‌های دانش‌بنیان است. در حال حاضر، حدود ۱۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در سه حوزه‌ی آب، انرژی و محیط‌زیست فعال هستند و خدمات و محصولات متنوعی ارائه می‌کنند.

به گفته وی این ستاد فعالیت‌های خود را در دو محور کلی دنبال می‌کند:

۱. حل چالش‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی و بخش خصوصی: کشور با گلوگاه‌ها و مسائل متعددی مواجه است که ما در تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست و صنایع بزرگ (همچون کشت و صنعت کارون، کشت و صنعت مغان، پالایشگاه آبادان و...) به دنبال رفع آنها هستیم. هدف اصلی ما، اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به این نهاد‌ها و حل مشکلات از طریق ظرفیت‌های فناورانه است.

۲. معرفی فرصت‌های نوآورانه و ترویج فناوری‌ها: پس از عبور محصولات از مراحل اثبات فناوری و رسیدن به سطوح بالای بلوغ، ستاد وظیفه‌ی توسعه و ترویج این محصولات را بر عهده دارد تا وارد بازار شوند و جریان‌سازی کنند.

نوربخش از دیگر محور‌های مهم فعالیت ستاد، حضور مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و کمک علمی به دولت و مجلس دانست و افزود: با حمایت آقای دکتر افشین، مشاوران ستاد در کمیسیون‌های مختلف حضور پررنگی داشته‌اند و طرح‌های متعددی را آماده، ارائه و تصویب کرده‌اند.

دبیر ستاد آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی بیان کرد: همچنین همکاری‌های گسترده‌ای با سازمان‌های مرتبط مانند سازمان توسعه فناوری‌های آب‌های جوی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه داریم تا از طریق قوانین و مقررات، اثرگذاری خود را افزایش دهیم.

او اظهار کرد: حوزه‌های کاری ستاد اعم از آب و فاضلاب ، انرژی‌های تجدیدپذیر و مهم‌تر از همه محیط‌زیست که نقطه‌ی اتصال همه‌ی حوزه‌ها است.

نور بخش گفت: در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر صادرات کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان داشته‌ایم. زیرا صادرات علاوه بر ارزآوری، جریان‌ساز است و موجب تقویت بازار داخل می‌شود. در همین راستا، «مرکز توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه» به «سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌الملل» ارتقا یافته و باشگاه صادراتی برای طبقه‌بندی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است.

او ادامه داد: وزارت نیرو از جمله دستگاه‌هایی است که در تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان عملکرد بسیار خوبی داشته و نیاز‌های بالایی نیز دارد. آیین‌نامه‌ی «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق» در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و اولویت‌های این حوزه‌ها از جمله استحصال آب‌های نامتعارف، بازچرخانی، ذخیره‌ساز‌های بزرگ، هوش مصنوعی و... در آن مشخص شده است.

دبیر ستاد آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی بیان کرد: در موضوعات مختلف از جمله تأمین آب شرب، هوشمندسازی شبکه‌ها، نشتیابی و بازسازی شبکه‌های فاضلاب، راهکار‌های فناورانه‌ی متعددی تدوین و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط معرفی شده‌اند. همچنین در حوزه‌ی تولید بار اول، معاونت علمی درخواست‌های وزارتخانه‌ها را بررسی کرده و نمونه‌های موفقی همچون رونمایی از توربین کلاس F و پروژه‌های هوشمندسازی در شهر‌های مشهد و قشم اجرا شده است.

او گفت: در زمینه‌ی آب ژرف نیز پروژه‌ای علمی در حال انجام است که با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی، مطالعات آن تکمیل و به‌زودی نتایج رسمی منتشر خواهد شد. معاونت علمی صرفاً جنبه‌های علمی را دنبال می‌کند و تصمیم‌گیری درباره‌ی بهره‌برداری، زمان و میزان آن بر عهده‌ی وزارت نیرو خواهد بود.

در نهایت، درباره‌ی فناوری‌های شیرین‌سازی و نمک‌زدایی آب باید گفت که اگرچه کشور هنوز به همه‌ی اهداف خود نرسیده، اما طرح‌های مهمی در زمینه‌ی ممبران‌ها، پمپ‌های فشار بالا و روش‌های نوین شیرین‌سازی در دست اقدام است و امید داریم با تمرکز بر این حوزه، وابستگی به تجهیزات وارداتی کاهش یافته و این گلوگاه‌ها برطرف شود.