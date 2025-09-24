باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری -امید فدایی‌منش کارشناس اقتصادی در برنامه رادیو اقتصاد با تأکید بر اهمیت شناخت نیاز‌های نسل دانش‌آموز گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان در صورتی می‌توانند اثرگذار باشند که متناسب با سرعت تغییر ذائقه این نسل حرکت کنند. صنایع کوچک نیز برای ماندگاری و رشد ناگزیر از به‌روزرسانی بر اساس سلیقه و نیاز‌های دانش‌آموزان هستند.

این کارشناس افزود: سلایق دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلف از پوشش و یادگیری تا تفریحات و مهارت‌آموزی دستخوش تغییر شده است و کارآفرینان باید این تحولات را درک کرده و محصولات دانش‌آموزپسند عرضه کنند.

وی با اشاره به گرایش این نسل به ماجراجویی و استفاده از ابزار‌های نوین آموزشی نظیر متاورس و پادکست، خاطرنشان کرد: نگاه دانش‌آموزان به آموزش متفاوت از والدین است و آنان درس را تنها مسیر دانش‌اندوزی نمی‌دانند بلکه آن را بخشی از مهارت‌آموزی می‌پندارند.

فدایی‌منش در ادامه با اشاره به تغییر ذائقه دانش‌آموزان در مطالعه گفت: این نسل بیشتر به کتاب‌های صوتی علاقه‌مند است تا متون مکتوب.

وی همچنین به ضرورت توجه به بسته‌بندی کالا‌ها اشاره کرد و افزود: در کسب‌وکار‌های مرتبط با دانش‌آموزان، بسته‌بندی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.، نظام آموزشی نیز باید همگام با تحولات روز به‌روز شود تا از نسل دانش‌آموزان عقب نماند.