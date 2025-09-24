باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: براساس برنامهریزی و روند پیشرفت طرح جمعآوری گازهای همراه نفت، پیشبینی میشود افق سال ۱۴۰۷، زمان توقف کامل گازسوزی در مناطق نفتخیز جنوب باشد.
ابراهیم پیرامون اظهار کرد: این چشم انداز با پیشرفت ۷۰ تا ۷۵ درصدی طرحهای هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی مارون در حال انجام است و انتظار میرود طبق برنامه، تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۸۰ درصد از این گازها جمع آوری شود.
وی نهایی کردن جمع آوری گازهای ارسالی به فلر را از برنامههای مهم دولت چهاردهم برشمرد که بخشی از آن از طریق واگذاری به پتروشیمیها به منظور تامین خوراک در حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فروش گازهای همراه نفت از طریق مزایده را از دیگر برنامههای طرح جمع آوری گازهای مشعل در مناطق نفت خیز عنوان کرد که از ۶ سال پیش آغاز شده و اکنون از طرحهای مهم و قابل توجه در این حوزه محسوب میشود.
وی ادامه داد: فروش گازهای همراه از طریق مزایده از جمله طرحهای موفقی است که تاکنون از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است؛ درقالب این طرح، بخشی از گازهای فلر با مقیاس کوچک به بخش خصوصی واگذار و تأسیسات موردنیاز هم احداث شده و مابقی نقاط مشخص شده نیز طبق برنامه، در حال واگذاری است.
پیرامون در ادامه توضیح داد: یکی از سیاستهای دولت چهاردهم، افزون بر نگهداشت تولید، حرکت به سمت افزایش تولید نفت بوده که مناطق نفتخیز جنوب در طول یک سال گذشته توانسته، بخش مهمی از این هدف را محقق سازد و علاوه بر جبران افت طبیعی تولید چاه، حدود هفت درصد به میانگین تولید خود اضافه کند که در مجموع عدد بزرگی به شمار میآید.
وی به برنامههای توسعه میادین نفتی و مخازن گازی به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه مذاکرات و پیگیریها در سطح شرکت ملی نفت و مناطق نفتخیز جنوب در حال انجام است تا با جلب سرمایه مورد نیاز و به کارگیری شرکتهای توانمند، بتوانیم موضوع توسعه میادین نفت و گاز را به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسانیم.
وی با اشاره به برنامه تعمیرات اساسی در حوزه عملیات پنج شرکت بهره برداری تابعه خاطرنشان کرد: بخش مهمی از برنامه تابستانه تعمیرات اساسی در مناطق نفتخیز جنوب با موفقیت انجام شده و بخش دیگر آن با قوت و قدرت در حال انجام است تا واحدهای مختلف فراورشی به ویژه تاسیسات گازی قبل از فصل سرما برای تولید و فرآورش نفت و گاز آماده باشند.
منبع: شرکت ملی نفت ایران