مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: براساس برنامه‌ریزی و روند پیشرفت طرح‌ جمع‌آوری گازهای همراه نفت، پیش‌بینی می‌شود افق سال ۱۴۰۷، زمان توقف کامل گازسوزی در مناطق نفت‌خیز جنوب باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: براساس برنامه‌ریزی و روند پیشرفت طرح جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت، پیش‌بینی می‌شود افق سال ۱۴۰۷، زمان توقف کامل گازسوزی در مناطق نفت‌خیز جنوب باشد.

 ابراهیم پیرامون اظهار کرد: این چشم انداز با پیشرفت ۷۰ تا ۷۵ درصدی طرح‌های هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی مارون در حال انجام است و انتظار می‌رود طبق برنامه، تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۸۰ درصد از این گاز‌ها جمع آوری شود.

وی نهایی کردن جمع آوری گاز‌های ارسالی به فلر را از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم برشمرد که بخشی از آن از طریق واگذاری به پتروشیمی‌ها به منظور تامین خوراک در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فروش گاز‌های همراه نفت از طریق مزایده را از دیگر برنامه‌های طرح جمع آوری گاز‌های مشعل در مناطق نفت خیز عنوان کرد که از ۶ سال پیش آغاز شده و اکنون از طرح‌های مهم و قابل توجه در این حوزه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: فروش گاز‌های همراه از طریق مزایده از جمله طرح‌های موفقی است که تاکنون از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است؛ درقالب این طرح، بخشی از گاز‌های فلر با مقیاس کوچک به بخش خصوصی واگذار و تأسیسات موردنیاز هم احداث شده و مابقی نقاط مشخص شده نیز طبق برنامه، در حال واگذاری است.

پیرامون در ادامه توضیح داد: یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم، افزون بر نگهداشت تولید، حرکت به سمت افزایش تولید نفت بوده که مناطق نفتخیز جنوب در طول یک سال گذشته توانسته، بخش مهمی از این هدف را محقق سازد و علاوه بر جبران افت طبیعی تولید چاه، حدود هفت درصد به میانگین تولید خود اضافه کند که در مجموع عدد بزرگی به شمار می‌آید.

وی به برنامه‌های توسعه میادین نفتی و مخازن گازی به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه مذاکرات و پیگیری‌ها در سطح شرکت ملی نفت و مناطق نفتخیز جنوب در حال انجام است تا با جلب سرمایه مورد نیاز و به کارگیری شرکت‌های توانمند، بتوانیم موضوع توسعه میادین نفت و گاز را به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسانیم.

وی با اشاره به برنامه تعمیرات اساسی در حوزه عملیات پنج شرکت بهره برداری تابعه خاطرنشان کرد: بخش مهمی از برنامه تابستانه تعمیرات اساسی در مناطق نفتخیز جنوب با موفقیت انجام شده و بخش دیگر آن با قوت و قدرت در حال انجام است تا واحد‌های مختلف فراورشی به ویژه تاسیسات گازی قبل از فصل سرما برای تولید و فرآورش نفت و گاز آماده باشند.

منبع: شرکت ملی نفت ایران

برچسب ها: مشعل سوزی ، شرکت نفت ، تولید نفت
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
آغاز پیش‌راه‌اندازی نخستین واحد نمک‌زدایی سیار در صنعت نفت ایران
ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت در شرکت ملی حفاری ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
اسنپ بک‌ مانعی برای تجارت ما نیست
چهل و دومین اجلاس ایکائو با حضور نمایندگان ایران آغاز به کار کرد
بانک مرکزی تامین ارز همه ثبت سفارش‌های کمتر از ۵۰ هزار دلار را عملیاتی کرد
روند مایع سازی گاز در کشور تقویت می‌شود
آخرین اخبار
اسنپ بک‌ مانعی برای تجارت ما نیست
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
چهل و دومین اجلاس ایکائو با حضور نمایندگان ایران آغاز به کار کرد
روند مایع سازی گاز در کشور تقویت می‌شود
بانک مرکزی تامین ارز همه ثبت سفارش‌های کمتر از ۵۰ هزار دلار را عملیاتی کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲ مهر ماه
تردد ۳ میلیون خودرو در شهریور ماه + فیلم
رونق بازار ساخت و ساز در شمال کشور/ سازندگان پای کار آمدند
۷۸ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
پیش‌فروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز می‌شود
وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهتر است+ فیلم
بانک مرکزی دستورالعمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد
تصویب دو دستورالعمل جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
سند ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور تصویب شد
تعدیل نرخ پایه گمرکی راه حلی برای رونق صادرات
افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور
۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم
حجم ذخایر سوخت گازوئیل ۸۰ درصد افزایش یافته است
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
سیاست‌های جدید وزارت جهاد منجر بر برهم زدن نظم بازار می‌شود
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
قطعا تا پایان سال ۲۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
آغاز به کار کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
لزوم اجرای استاندارد اجباری برای ۳۰ قلم آفت‌کش کشاورزی
لزوم همسویی تولید با ذائقه نسل جدید
بهره‌برداری از ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال
آغاز برخورد جدی با فروشندگان غیر مجاز مکمل در جایگاه‌های سوخت