باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محسن پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: با توجه به افزایش توان نیروگاه ما و با امید از چالش‌های پیش‌رو، عبور خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی، مکانیسم ماشه (اسنپ بک) به محدودیت‌های جدیدی اشاره دارد که ممکن است در حوزه فروش نفت ایجاد شود. اما باید توجه داشته باشیم که این محدودیت‌ها، آزاردهنده نخواهند بود.ما در سال‌های گذشته با تحریم‌های شدید و یک‌طرفه‌ای از سوی ایالات متحده مواجه بوده‌ایم. این تحریم‌ها به حدی سخت بودند که شرایط فعلی شاید تأثیر چندانی بر وضعیت ما نگذارد.

پاک نژاد اظهار کرد: اگر به هر دلیلی با شرایطی مواجه شویم که نیاز به اتخاذ تدابیر جدید باشد، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام خواهد شد. ما آماده‌ایم تا با چالش‌ها مقابله کنیم و از تجربیات گذشته بهره بگیریم.در نهایت، با توجه به تدابیر اندیشیده شده و تجربیات گذشته، می‌توان امیدوار بود که افزایش نیروگاه ما با کمترین چالش‌ها همراه باشد و تأثیر چندانی بر فروش نفت نداشته باشد.

او یاد آور شد: مردم عزیزمان آگاه باشند که تیم فروش نفت کشور، حرفه‌ای‌ترین افراد را در اختیار دارد؛ به‌ویژه در ارتباط با مقابله با تحریم‌ها و ـ به عبارت صحیح‌تر ـ خنثی‌کردن تحریم‌ها. در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، جلسات مفصلی با تیم تخصصی برگزار شده و تدابیری اتخاذ شده است.

پاک نژاد توضیح داد: همه تلاش خود را خواهیم کرد و خیلی نگران نیستیم؛ مردم عزیزمان هم نگران نباشند، ادامه دارد و مشکلی نداریم.حال برگردیم؛ ببینید، تحریم‌ها بازگشته‌اند. اگر مفاد «اسنپ‌بک» را مطالعه کرده باشید، نکته مشخص این است که به‌صورت مستقیم بحثی درباره فروش نفت ندارد، بلکه موضوعات در حوزه‌های دیگری مطرح است: سوژه‌های تجاری، مالی، فروش، حمل‌ونقل دریایی.

او یاد آور شد: در آن بخش‌ها ممکن است شرایطی فراهم شود که مقداری مشکلات ایجاد کند، اما برای آن‌ها نیز ان‌شاءالله در زمان خودش تدابیر لازم را به کار خواهیم بست. تدابیر هست و در زمان مناسب به کار خواهیم بست،