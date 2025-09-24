وزیر نفت گفت: ایران در طول سال‌های گذشته به‌قدری با محدودیت‌های شدید تحریم‌های ظالمانه و یک‌طرفه آمریکایی‌ها مواجه بوده که عملاً این شرایط شاید خیلی چیزی به آن اضافه نکند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محسن پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت:  با توجه به افزایش توان نیروگاه ما و با امید از چالش‌های پیش‌رو،  عبور خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی، مکانیسم ماشه (اسنپ بک) به محدودیت‌های جدیدی اشاره دارد که ممکن است در حوزه فروش نفت ایجاد شود. اما باید توجه داشته باشیم که این محدودیت‌ها، آزاردهنده نخواهند بود.ما در سال‌های گذشته با تحریم‌های شدید و یک‌طرفه‌ای از سوی ایالات متحده مواجه بوده‌ایم. این تحریم‌ها به حدی سخت بودند که شرایط فعلی شاید تأثیر چندانی بر وضعیت ما نگذارد.

پاک نژاد اظهار کرد: اگر به هر دلیلی با شرایطی مواجه شویم که نیاز به اتخاذ تدابیر جدید باشد، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام خواهد شد. ما آماده‌ایم تا با چالش‌ها مقابله کنیم و از تجربیات گذشته بهره بگیریم.در نهایت، با توجه به تدابیر اندیشیده شده و تجربیات گذشته، می‌توان امیدوار بود که افزایش نیروگاه ما با کمترین چالش‌ها همراه باشد و تأثیر چندانی بر فروش نفت نداشته باشد.

او یاد آور شد: مردم عزیزمان آگاه باشند که تیم فروش نفت کشور، حرفه‌ای‌ترین افراد را در اختیار دارد؛ به‌ویژه در ارتباط با مقابله با تحریم‌ها و ـ به عبارت صحیح‌تر ـ خنثی‌کردن تحریم‌ها. در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، جلسات مفصلی با تیم تخصصی برگزار شده و تدابیری اتخاذ شده است.

پاک نژاد توضیح داد: همه تلاش خود را خواهیم کرد و خیلی نگران نیستیم؛ مردم عزیزمان هم نگران نباشند، ادامه دارد و مشکلی نداریم.حال برگردیم؛ ببینید، تحریم‌ها بازگشته‌اند. اگر مفاد «اسنپ‌بک» را مطالعه کرده باشید، نکته مشخص این است که به‌صورت مستقیم بحثی درباره فروش نفت ندارد، بلکه موضوعات در حوزه‌های دیگری مطرح است: سوژه‌های تجاری، مالی، فروش، حمل‌ونقل دریایی.

او یاد آور شد: در آن بخش‌ها ممکن است شرایطی فراهم شود که مقداری مشکلات ایجاد کند، اما برای آن‌ها نیز ان‌شاءالله در زمان خودش تدابیر لازم را به کار خواهیم بست. تدابیر هست و در زمان مناسب به کار خواهیم بست، 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نفت ، مکانیسم ماشه
خبرهای مرتبط
عرضه نفت گاز در بورس برای تامین مالی نوسازی ناوگان فرسوده
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
۳۰۰ میلیون متر مکعب اختلاف عرضه و تقاضای گاز در ماه‌های سرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
من میخرم هر کی یه گالن بخره، چرخ مملکت هم میچرخه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
میتونی بفروشی / خریدار نیست
بعد از تحریم های سازمان ملل هیچکدام از اعضا نمیتونن نفت ازتون بخرن
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اب بخور خنک شی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
من خودم حاضرم بخرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مقامات محترم و خانواده هایشان نگران نباشید / میتونیم براتون نفت بفروشیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
باز هم مزخرفات و خزعبلات گفتن .
واقعیت را انکار کردن .
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
درست میگه ممحدودیت جدی ایجاد نخواهد کرد و اگر محدودیت جدی باشه از جیب ملت با افزایش پول نفت و گاز جبران خواهد شد. احتمالا سیاستشون همینه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
میشه اصلا جیب آقازاده‌ها را پر نکنیم ما که پول نفت نمیبینیم فقط تورم شما را مبینیم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
نمیشه در نفت ببندید، آروم بگیریم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
نا نفت نفروشیم.
آروم نمیگیگیگیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
میشه حرف نزنی
۰
۵
پاسخ دادن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
اسنپ بک‌ مانعی برای تجارت ما نیست
چهل و دومین اجلاس ایکائو با حضور نمایندگان ایران آغاز به کار کرد
بانک مرکزی تامین ارز همه ثبت سفارش‌های کمتر از ۵۰ هزار دلار را عملیاتی کرد
روند مایع سازی گاز در کشور تقویت می‌شود
آخرین اخبار
اسنپ بک‌ مانعی برای تجارت ما نیست
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
چهل و دومین اجلاس ایکائو با حضور نمایندگان ایران آغاز به کار کرد
روند مایع سازی گاز در کشور تقویت می‌شود
بانک مرکزی تامین ارز همه ثبت سفارش‌های کمتر از ۵۰ هزار دلار را عملیاتی کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲ مهر ماه
تردد ۳ میلیون خودرو در شهریور ماه + فیلم
رونق بازار ساخت و ساز در شمال کشور/ سازندگان پای کار آمدند
۷۸ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
پیش‌فروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز می‌شود
وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهتر است+ فیلم
بانک مرکزی دستورالعمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد
تصویب دو دستورالعمل جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
سند ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور تصویب شد
تعدیل نرخ پایه گمرکی راه حلی برای رونق صادرات
افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور
۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم
حجم ذخایر سوخت گازوئیل ۸۰ درصد افزایش یافته است
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
سیاست‌های جدید وزارت جهاد منجر بر برهم زدن نظم بازار می‌شود
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
قطعا تا پایان سال ۲۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
آغاز به کار کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
لزوم اجرای استاندارد اجباری برای ۳۰ قلم آفت‌کش کشاورزی
لزوم همسویی تولید با ذائقه نسل جدید
بهره‌برداری از ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال
آغاز برخورد جدی با فروشندگان غیر مجاز مکمل در جایگاه‌های سوخت