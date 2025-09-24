وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان در رابطه با مسائل مختلف صحبت‌هایی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت رسمی باشگاه لخ پوزنان، علی قلی‌زاده، وینگر ایرانی این تیم که مدتی است به دلیل مصدومیت دور از میادین مانده، درباره روند ریکاوری خود و امیدواری‌اش برای بازگشت به ترکیب صحبت کرد.

قلی‌زاده با بیان اینکه فعلاً تنها می‌تواند بازی‌های تیم را از کنار زمین دنبال کند، اظهار داشت: «فعلاً فقط می‌توانم از کنار زمین تماشاگر بازی دوستانم باشم، اما روحیه خوبی دارم و هر روز می‌جنگم تا هر چه سریع‌تر به آنها برگردم.» او اضافه کرد که در حال حاضر به صورت انفرادی کار می‌کند و روند توان‌بخشی‌اش طبق برنامه پیش می‌رود.

این بازیکن ایرانی در اواسط ماه اوت در شهر تورکو فنلاند تحت عمل جراحی عضله کشاله ران قرار گرفت و مشخص شد برای بازگشت به میادین رسمی به حدود سه ماه زمان نیاز دارد. غیبت او ضربه بزرگی برای لخ پوزنان محسوب می‌شود؛ چرا که فصل گذشته با هشت گل و شش پاس گل نقش پررنگی در موفقیت‌های تیم ایفا کرده بود.

قلی‌زاده درباره حضورش در جایگاه تماشاگران گفت: وظیفه من حمایت از دوستانم از روی سکو است. سعی می‌کنم حتی این موقعیت هم برایم ارزشمند باشد. همیشه از خودم می‌پرسم اگر در این صحنه در زمین بودم چه تصمیمی می‌گرفتم، اما باید پذیرفت که شرایط کاملاً فرق می‌کند. در زمین باید در کسری از ثانیه تصمیم بگیری، در حالی که از بیرون همه‌چیز ساده‌تر به نظر می‌رسد. با این حال، نگاه از بیرون هم می‌تواند در آینده به کار بیاید. من از همین زاویه در کنار تیم هستم.

وینگر ایرانی لخ پوزنان یک ماه است که تمرینات ویژه‌ای برای بازگشت به آمادگی کامل پشت سر می‌گذارد. او روزانه تمرینات تقویتی در سالن بدنسازی و آب انجام می‌دهد و با فیزیوتراپیست‌ها همکاری می‌کند. قلی‌زاده درباره شرایط دشوارش تصریح کرد: در عرض چند هفته مجبور شدم دو بار جراحی کنم؛ این واقعاً شرایط دشواری است. اما زندگی فوتبالی همین است، باید هر روز برای همه‌چیز بجنگی، چه در تمرینات چه در مسابقه. حالا هدف من فقط بازگشت سریع‌تر است. خوشبختانه همه‌چیز طبق برنامه پیش می‌رود و هر روز پیشرفت می‌کنم.

قلی‌زاده در پایان درباره آینده تیمش گفت: بازی‌های زیادی در این فصل پیش رو داریم و مسیرمان طولانی است. آخرین مسابقه خوب نبود، اما تیم ما بازیکنان باکیفیت زیادی دارد و توانایی انجام هر کاری را داریم. به‌ویژه این‌که چند بازیکن دیگر هم تا پایان سال برمی‌گردند و در ترکیب کامل قوی‌تر خواهیم بود. من هیچ‌وقت امیدم را از دست نمی‌دهم. فصل گذشته هم در شرایط سخت، چند هفته مانده به پایان لیگ می‌گفتم که می‌توانیم قهرمان شویم. باید قدم به قدم جلو برویم و مطمئنم همه‌چیز طبق خواسته ما پیش خواهد رفت.

طبق اعلام کادر پزشکی، بازگشت علی قلی‌زاده به تمرینات گروهی لخ پوزنان برای ماه نوامبر پیش‌بینی شده است.

علی قلی زاده
