باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جان‌پرور، فرمانده مرز هوایی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد؛ حسین انصاری نیا، کارگر واحد خدمات در ترمینال شماره یک شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) حین انجام وظیفه، یک پاکت پول حاوی ارز خارجی به دفتر گذرنامه تحویل می‌دهد.

با توجه به بررسی های انجام گرفته، این پاکت حاوی مقادیری قابل توجه وجه نقد، ۱۱ هزار یورو به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون تومان توسط کارگر پاکدست ترمینال شماره یک به دفتر گذرنامه تحویل داده می‌شود، پس از چک کردن زمان‌های مختلف ضبط شده توسط دوربین‌های نظارتی ترمینال، صاحب پول گمشده توسط سرهنگ جان‌پرور، فرمانده مرز هوایی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شناسایی و با ارائه‌ مدارک هویتی پول گمشده به صاحبش بازگردانده شد.

منبع: شهر فرودگاهی امام خمینی