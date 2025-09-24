هیات عالی بانک مرکزی دستورالعمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد و عاملان نظارتی زیر نظر این بانک فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس این چارچوب، امور نظارتی صندوق‌های خرد و کوچک، توسط بانک مرکزی به عاملان نظارتی سپرده می‌شود. همچنین این امور در صندوق‌های متوسط به تشخیص معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی قابل واگذاری به عاملان نظارتی است. امور نظارتی تمام صندوق‌های بزرگ همچنان تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

پس از تعیین عامل نظارتی، تمام فرآیندهای نظارت بر عهده او خواهد بود و تشخیص و تصمیم‌گیری درخصوص تعلیق یا ابطال مجوز، مطابق با ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی در هیأت انتظامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

متقاضیان واجد شرایط باید مدارک و مستندات لازم شامل سوابق حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، ساختار سازمانی، عملکرد مالی و برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت ارائه دهند. پس از ارزیابی و متناسب با ظرفیت‌ها، عاملان نظارتی به صندوق‌های قرض‌الحسنه معرفی خواهند شد.

منبع: بانک مرکزی
