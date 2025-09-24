مدیرعامل توانیر گفت: امسال خوشبختانه وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از مخازن تکمیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: امسال خوشبختانه وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از مخازن تکمیل است.

او ادامه داد: با توجه به هماهنگی‌های خوبی که با وزارت نفت داریم، این روند به تدریج ادامه خواهد داشت و ان‌شاءالله تا یک ماه آینده ذخیره سوخت نیروگاهی به طور کامل تکمیل خواهد شد.

رجبی مشهدی همچنین خاطرنشان کرد: قطعاً امسال شرایط بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهیم کرد و برنامه‌های خوبی برای فصل زمستان برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ان‌شاءالله با همکاری وزارت نفت بتوانیم به اجرا درآوریم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سوخت نیروگاه ، خاموشی
خبرهای مرتبط
وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی/ نقش کلیدی گازبانان در مصرف بهینه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران:
امیدواریم با کاهش دمای هوا در فصل پاییز، شاهد کاهش خاموشی‌ها باشیم/ شناسایی ۸۰ مرکز  استخراج رمز ارز غیرمجاز در استان تهران 
در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان:
اکنون وضعیت سوخت نیروگاه‌ها بهتر از سال گذشته است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز فروش فوق‌العاده محصولات سایپا
کاهش ۷۰ هزارتومانی قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در بازار
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
بازار برنج ایرانی کی به آرامش می رسد؟
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
کاهش تخلفات در حوزه تسهیلات از طریق اتصال بانک‌ها سامانه املاک و اسکان
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
آغاز روند کاهشی قیمت مرغ در روز‌های نخست مهرماه
سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد
آخرین اخبار
پیش‌فروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز می‌شود
وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهتر است+ فیلم
بانک مرکزی دستورالعمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد
تصویب دو دستورالعمل جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
سند ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور تصویب شد
تعدیل نرخ پایه گمرکی راه حلی برای رونق صادرات
افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور
۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم
حجم ذخایر سوخت گازوئیل ۸۰ درصد افزایش یافته است
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
سیاست‌های جدید وزارت جهاد منجر بر برهم زدن نظم بازار می‌شود
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
قطعا تا پایان سال ۲۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
آغاز به کار کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
لزوم اجرای استاندارد اجباری برای ۳۰ قلم آفت‌کش کشاورزی
لزوم همسویی تولید با ذائقه نسل جدید
بهره‌برداری از ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال
آغاز برخورد جدی با فروشندگان غیر مجاز مکمل در جایگاه‌های سوخت
آغاز فروش فوق‌العاده محصولات سایپا
پیشرفت ۱۵ تا ۵۳ درصدی اجرای نهضت ملی مسکن
فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی آغاز شد
۱۲ هزار و ۷۰۰ موتور سوار درخواست اسقاط موتور سیکلت داده‌اند
رشد ۳۵ درصدی تجارت بین ایران و روسیه
سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد
کاهش ۷۰ هزارتومانی قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در بازار
بازار برنج ایرانی کی به آرامش می رسد؟
آغاز روند کاهشی قیمت مرغ در روز‌های نخست مهرماه