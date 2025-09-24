باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: امسال خوشبختانه وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاهها نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از مخازن تکمیل است.
او ادامه داد: با توجه به هماهنگیهای خوبی که با وزارت نفت داریم، این روند به تدریج ادامه خواهد داشت و انشاءالله تا یک ماه آینده ذخیره سوخت نیروگاهی به طور کامل تکمیل خواهد شد.
رجبی مشهدی همچنین خاطرنشان کرد: قطعاً امسال شرایط بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهیم کرد و برنامههای خوبی برای فصل زمستان برنامهریزی کردهایم که انشاءالله با همکاری وزارت نفت بتوانیم به اجرا درآوریم.