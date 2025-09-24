باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در جلسه هماهنگی با سرپرستان و مربیان اعزامی به بازی‌های المپیک آسیایی جوانان در بحرین گفت: از ماه‌های قبل برای اعزام به سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شد است و نسبت به زمانبندی این برنامه‌ها دقیق بودیم جلساتی رو برگزار کردیم ارز موجود برای مسابقات فراهم شده است و بلیط‌ها تهیه شده و انشالله از طریق هواپیمایی امارات به این مسابقات اعزام خواهیم شد.

وی ادامه داد: حتی ما در مورد این فکر کردیم که اگر حوادث غیرمنتظره‌ای هم افتاد حتی از راه‌های زمینی و دریایی هم می‌توانیم کاروان را به این رقابت‌ها اعزام کنیم.

علی نژاد ادامه داد: این سومین دوره رقابت‌های آسیایی جوانان است که از ۱۳ سال پیش که آخرین دوره برگزار شده بود دیگر این رقابت‌ها برگزار نشده بود سال‌هاست که آخرین دوره برگزار شده بود ما دوره قبل طلا نداشتیم و جایگاه خوبی به دست نیاورده بودیم و نتایج مناسب نام ایران نبود، اما از نظر ما برخلاف دوره قبلی این رقابت‌ها کاملاً جدی است و نگاه بهتری نسبت به این مسابقات داریم و این جوانان را پشتوانه برای بازی‌های آسیایی و المپیک‌های آینده در نظر گرفتیم.

علی نژاد یاد آور شد: در تدارکات و آماده سازی کاروان‌های ما برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و کشور‌های اسلامی تفاوت قائل نشدیم و نگاه یکسان داشتیم این دو رویداد را تدارکی برای المپیک جوانان سال آینده می‌دانیم.

وی در مورد کیفیت این مسابقات گفت: بزرگان رشته‌های مختلف در آسیا در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند نام کاروان سفیران امید را انتخاب کردیم به این دلیل که اینها نسل جدید ما هستند و نسل جوان ما هستند و امید‌های آینده ورزش کشورمان از همین جوانان تامین شود، اما یک دلیل برای انتخاب این شعار وجود دارد که نگاه ما برای رقابت‌ها نتیجه گرا نیست.