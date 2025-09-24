باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی فردا ساعت ۱۹ به مصاف تیم فوتبال ملوان در ورزشگاه شهدای قدس می‌رود که تعداد زیادی از بازیکنانش به علت مصدومیت نمی‌توانند تیم خود را در این بازی همراهی کنند.

بازیکنان مصدوم پرسپولیس شامل رضا شکاری، محمد عمری، محمد حسین کنعانی زادگان، محمد حسین صادقی، اوستون اورونوف و میلاد سرلک هستند که به احتمال فراوان بازی فردا برابر ملوان را از دست خواهند داد.

علاوه بر این، علی علیپور، مهاجم گلزن پرسپولیس هم در تمرینات روز‌های گذشته از ناحیه زانو احساس درد کرده، اما مصدومیت او به گونه‌ای نیست که به بازی فردا نرسد.