باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در سال ۲۰۱۹، رصدخانه‌های روی زمین سیگنالی مرموز و بسیار کوتاه را شناسایی کردند که کمتر از یک دهم ثانیه طول می‌کشید. این سیگنال دانشمندان را متحیر کرد، زیرا کاملاً با سیگنال‌های طولانی معمول تولید شده توسط ادغام سیاه‌چاله‌ها متفاوت بود.

این سیگنال که GW190521 نام دارد، یک تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر چی لای از دانشگاه آکادمی علوم چین را بر آن داشت تا توضیحی جذاب ارائه دهند و اظهار داشتند که ممکن است پژواکی از یک کرم‌چاله در حال فروپاشی باشد که صدای برخورد را از یک جهان موازی منتقل می‌کند.

طبق نظریه ارائه شده در یک مقاله تحقیقاتی بررسی شده توسط همتا، اگر برخورد دو سیاه‌چاله در آن جهان موازی به اندازه کافی شدید باشد، می‌تواند یک تونل بین جهانی - یک کرم‌چاله - ایجاد کند که از طریق آن انرژی موج گرانشی می‌تواند فوراً به جهان ما منتقل شود. مدت زمان کوتاه ناگهانی سیگنال و ناپدید شدن سریع آن را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که این کرم‌چاله فقط برای کسری از ثانیه باز مانده است.

چیزی که این سیگنال را عجیب‌تر می‌کند، ناپدید شدن صدای جیرجیر است، ویژگی شاخص ادغام سیاه‌چاله‌ها. معمولاً قبل از برخورد، دو سیاه‌چاله در یک رقص مارپیچی به دور یکدیگر می‌چرخند و موج گرانشی ایجاد می‌کنند که به وضوح مارپیچی است. تشخیص این صدای جیرجیر در رویدادی با این بزرگی منطقی بود، زیرا این برخورد باعث ایجاد یک سیاه‌چاله فوق‌سنگین با جرم ۱۴۱ برابر جرم خورشید شد.

برای توضیح این فقدان غیرمعمول سیگنال جیرجیر، اکثر دانشمندان فرضیه برخورد مستقیم و تصادفی را ترجیح می‌دهند، که در آن دو سیاه‌چاله ناگهان بدون هیچ چرخش قبلی با هم برخورد می‌کنند و مرحله جیرجیر را به طور کامل از بین می‌برند.

با این حال، مطالعه دکتر لای فرضیه‌ای جسورانه‌تر، اما همچنان علمی و قابل تحقیق را پیشنهاد می‌کند: این سیگنال می‌تواند پژواکی باشد که از یک کرم‌چاله از رویدادی که در جهان دیگری رخ داده است، می‌آید.

برای آزمایش این ایده، تیم مدل‌های ریاضی هر دو سناریو را مقایسه کرد: برخورد مستقیم در جهان ما و پژواک کرم‌چاله‌ای از جهان دیگر. آنها دریافتند که مدل برخورد استاندارد، داده‌ها را بهتر برازش می‌دهد، اما این تفاوت به اندازه‌ای قابل توجه نبود که فرضیه کرم‌چاله را رد کند و در را برای این توضیح انقلابی باز بگذارد.

اگر این فرضیه درست از آب درآید، نه تنها گواهی بر وجود کرم‌چاله‌ها خواهد بود، بلکه دریچه‌ای بی‌سابقه را نیز می‌گشاید و به دانشمندان اولین نگاه اجمالی به جهانی فراتر از جهان ما را می‌دهد که از امواج گرانشی به عنوان پیام‌رسان‌هایی که به مرز‌های واقعیت نفوذ می‌کنند، استفاده می‌کند.

منبع: دیلی میل