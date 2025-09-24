باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله ACS ES&T Air گزارش داد که دانشمندان دانشگاه کلرادو بولدر روش جدیدی را برای پاکسازی سریع هوای داخل خانه از آلرژنها کشف کردهاند.
دانشمندان دانشگاه خاطرنشان کردند که آلرژنهای خانگی مانند گرد و غبار، مایتهای گرد و غبار، شوره حیوانات خانگی و گرده میتوانند ماهها در هوا باقی بمانند و گاهی اوقات باعث علائم آلرژیک آزاردهنده شوند. آنها در حین تحقیق در مورد راههای مبارزه با آلرژنها، کشف کردند که نوع خاصی از نور ماوراء بنفش میتواند ساختار این آلرژنها را تغییر دهد تا سیستم ایمنی بدن نتواند آنها را تشخیص داده و در نتیجه علائم آلرژیک را کاهش دهد.
در این آزمایشها، دانشمندان ذرات آلرژن را درون یک محفظه بسته اسپری و سپس لامپهای مخصوصی را روشن کردند که نوری با طول موج ۲۲۲ نانومتر ساطع میکنند، طول موجی ایمنتر از طول موجی که در حال حاضر در تصفیهکنندههای هوا استفاده میشود. تنها پس از ۳۰ دقیقه، توانایی آنتیبادیها در تشخیص آلرژنها ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافت.
دانشمندان توضیح دادهاند که این روش در از بین بردن آلرژنها در خانه نسبت به روشهای سنتی تمیز کردن یا شستوشوی حیوانات خانگی، کارآمدتر و سریعتر بوده است. در آینده، میتوان از دستگاههای قابل حمل فرابنفش برای آسانتر کردن زندگی افراد مبتلا به آلرژی، چه در خانه، چه در محل کار و چه حتی هنگام ملاقات با دوستانی که حیوانات خانگی دارند، استفاده کرد.
