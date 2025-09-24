دانشمندان می‌گویند: سردرد‌های صبحگاهی می‌توانند ناشی از اختلالات خواب، دندان‌قروچه، کم‌آبی یا تنش‌های روانی باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردرد صبحگاهی می‌تواند نشانه‌ای از اختلالات خواب، تنش عضلانی یا سبک زندگی ناسالم باشد. با اصلاح عادات خواب، تغذیه و مراجعه به پزشک در موارد مزمن، می‌توان این نوع سردرد را کنترل یا پیشگیری کرد.

سردردی که بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب سراغتان می‌آید، می‌تواند نشانه‌ای از اختلالات خواب، مشکلات عصبی، یا سبک زندگی ناسالم باشد. این نوع سردردها در افراد با اختلال خواب، اضطراب، یا کم‌آبی بدن شایع‌ترند و گاهی زنگ خطری برای بیماری‌های جدی‌تر محسوب می‌شوند.

علل شایع سردرد صبحگاهی

اختلالات خواب (مانند آپنه خواب یا بی‌خوابی): کاهش اکسیژن‌رسانی به مغز در طول شب باعث سردردهای صبحگاهی می‌شود.

دندان‌قروچه شبانه (Bruxism): فشار عضلانی در فک و صورت می‌تواند منجر به سردرد در ناحیه گیجگاهی شود.

کم‌آبی بدن: عدم مصرف آب کافی قبل از خواب یا تعریق شبانه، یکی از محرک‌های سردرد است.

مصرف زیاد یا قطع ناگهانی کافئین: وابستگی به کافئین می‌تواند باعث سردردهای ترک در صبح شود.

اختلالات روانی: افسردگی، اضطراب یا تنش عضلانی: می‌توانند خواب را مختل کرده و سردرد را تشدید کنند.

مصرف دارو یا الکل: برخی داروها یا الکل خواب را مختل کرده و باعث سردرد می‌شوند.

بالش نامناسب یا وضعیت بدنی غلط در خواب: فشار بر گردن و شانه‌ها در طول شب می‌تواند منجر به سردرد شود.

راهکارهای پیشگیری

  • تنظیم ساعت خواب و بیداری
  • استفاده از بالش طبی و وضعیت خواب مناسب
  • نوشیدن آب کافی قبل از خواب
  • کاهش مصرف کافئین و الکل
  • درمان اختلالات خواب مانند آپنه با دستگاه CPAP
  • استفاده از محافظ دندان در صورت دندان‌قروچه
  • تمرینات آرام‌سازی مانند مدیتیشن یا تنفس عمیق قبل از خواب

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: سردرد ، اختلال در خواب ، فشار روانی
