رئیس جمهور که برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، با «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که عصر سه شنبه به وقت محلی برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، نخستین برنامه او سخنرانی در این اجلاس بین المللی بود.

پزشکیان پس از سخنرانی در سازمان ملل، با رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفت‌و‌گو کرد که نخستین دیدار دو جانبه سران دو کشور است.

موضوع ادامه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مکانیزم ماشه، از جمله مهمترین محورهای گفتگوهاست.

رئیس جمهوری فرانسه روز سه شنبه اعلام کرده بود که با پزشکیان دیدار و درباره مکانیسم پس گشت گفت‌و‌گو خواهد کرد.

