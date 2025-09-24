باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، در مراسم افتتاحیه اندیشکده انسجام اجتماعی با تأکید بر جایگاه اندیشکده‌ها در مسیر پیشرفت کشور اظهار داشت: «اندیشکده‌ها خاستگاه یک حرکت علمی و اجتماعی نوین در جهاد دانشگاهی هستند؛ ساختاری داینامیک که می‌تواند پلی میان دانشگاه، جامعه و نظام حکمرانی باشد. این حرکت عمومی، فرصتی فراهم می‌کند تا از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها و توان نخبگان در استان‌ها به بهترین شکل بهره‌مند شویم.»

وی افزود: «اندیشکده‌ها علاوه بر اینکه یک جهت‌گیری تازه برای استفاده از ظرفیت‌های جهاد و ایجاد حرکت‌های نو هستند، می‌توانند همان مسیری را طی کنند که پژوهشکده‌ها در آغاز شکل‌گیری پیمودند؛ روزی که گستردگی و ظرفیت امروز پژوهشکده‌ها قابل تصور نبود. امیدواریم اندیشکده‌ها نیز در سراسر کشور شکل بگیرند و بستری برای سازماندهی حرکتی نو در استان‌ها باشند.»

منتظری با اشاره به راه‌اندازی اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی تأکید کرد: «برای این کار به دنبال افزایش امکانات یا جذب نیرو‌های جدید نیستیم، بلکه تلاش خواهیم کرد از همان ظرفیت‌ها و توان موجود نهایت بهره را ببریم.»

انسجام اجتماعی در ادبیات علمی

رئیس جهاددانشگاهی در ادامه با اشاره به پیشینه نظری این موضوع اظهار کرد: انسجام اجتماعی یا همان Social Cohesion سال‌هاست در ادبیات پژوهشی دنیا مورد توجه است. برخی پژوهشگران غربی در مقالات اخیر خود این مفهوم را به ابن‌خلدون، دانشمند مسلمان، ارجاع داده‌اند که نخستین بار نظریه عصبیت را مطرح کرد. این نظریه همچنان یکی از مباحث جدی در حوزه علوم اجتماعی است.

وی افزود: در یکی از نشریات علمی معتبر با عنوان Encyclopedia مقاله‌ای منتشر شده که انسجام اجتماعی و اجزای آن را به‌تفصیل بررسی کرده است. این‌گونه منابع می‌تواند پشتوانه علمی ارزشمندی برای فعالیت اندیشکده انسجام اجتماعی باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با یادآوری رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: «همان‌گونه که ایشان تأکید فرموده‌اند، پیشرفت کشور در گرو قوی شدن است و قوی شدن بدون اتحاد و انسجام امکان‌پذیر نخواهد بود. از این رو، انسجام اجتماعی کلید اصلی پیشرفت کشور است. ما امیدواریم با یک حرکت انقلابی و علمی و با استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی موجود در دانشگاه‌ها و جامعه، بتوانیم در مسیر پیشرفت ایران اسلامی گام برداریم. افتتاح اندیشکده انسجام اجتماعی با حضور رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نقطه آغاز این حرکت ارزشمند است.»