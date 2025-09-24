وزارت اطلاعات تصاویر اختصاصی از داخل نیروگاه اتمی دیمونا رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت: سلطه غرب در اشتباهی محاسباتی، قلاده سگ خود را به سوی ایران مقتدر رها کرد، اما این بار با انسجام مردم، دفاع جانانه و مقتدرانه نیرو‌های مسلح، جانفشانی و غرورآفرین مدافعان وطن، فرماندهی مدبرانه و شجاعانه فرماندهی کل قوا و حضور فعال دولت چهاردهم، جهانیان شاهد شکست و خواری فرزند نامشروع سلطه غرب بودند و شادی کردند.

خطیب افزود: انتقال موفق اسناد پایگاه‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده بود، صرفاً بخشی از اقدامات ترکیبی اطلاعاتی و عملیاتی مقتدرانه محسوب می‌شود.

وی افزود: گنجینه منتقل شده به داخل کشور شامل میلیون‌ها صفحه اطلاعات متنوع و ارزشمند مربوط به رژیم صهیونیستی است.

حطیب اضافه کرد: این اسناد شامل پروژه‌های پیشین و در دست اقدام تسلیحاتی رژیم حاکم بر سرزمین‌های اشغالی، پروژه‌های بهسازی و بازفراوری تسلیحات هسته‌ای قدیمی، پروژه‌های مشترک با آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی و همچنین اطلاعات کامل درباره ساختار اداری و دست‌اندرکاران تسلیحات اتمی می‌شود.

وزیر اطلاعات ادامه داد: فهرست اسامی محققان، پژوهشگران و مدیران ارشد پروژه‌های تسلیحاتی ضدبشری، شامل دانشمندان آمریکایی و اروپایی در پروژه‌های مرتبط، به همراه آدرس تأسیسات، شرکت‌ها و تمامی همکاران آنها نیز در این اسناد موجود است.

تصاویر اختصاصی از یکی از دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی و پایگاه اتمی نقب

تصاویر اختصاصی وزارت اطلاعات از داخل نیروگاه اتمی دیمونا