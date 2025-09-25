باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: راهآهن رشت-آستارا یک پروژه بسیار مهم است که به عنوان یک بخشی از کریدور شمال به جنوب در نظر گرفته شده است. این پروژه بر اساس توافقی با روسها انجام میشود که قرار است ۱.۶ میلیارد دلار تسهیلات در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم این پروژه را اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه ما تعهداتی داریم که باید به آنها عمل کنیم. یکی از این تعهدات، تملک ۱۶۲ کیلومتر از زمینهای مورد نیاز برای پروژه است گفت: تا به حال، ۷۰ کیلومتر از این زمینها تملک شده است و پیشبینی میشود که تا پایان شهریور ماه حدود ۸۰ کیلومتر دیگر نیز تملک شود.
او بیان کرد:طبق برنامهریزیها، امسال تملک زمینها در حال انجام است و قراردادهای اولیه نیز تنظیم شده است. ما حدود ۴۰ کیلومتر از محور فوق را به روسها تحویل دادهایم و انتظار داریم که حدود ۴۰ کیلومتر دیگر را تا هفتههای آینده به آنها تحویل دهیم.
او یادآور شد:چندی پیش جلسه ای با سفیر ایران در روسیه داشتیم که در آن توافق شد نیمی از زمینهایی که تملک کردهایم در اختیار آنها قرار گیرد. امیدواریم که به زودی بتوانند قرارداد اجرایی را امضا کنند.
وی افزود: قرارداد اجرایی هنوز امضا نشده است. اگر این قرارداد امضا شود، قطعاً عملیات اجرایی پروژه شروع خواهد شد. ما تمام آمادگیهای لازم را داریم و تنها منتظر طرف روس هستیم تا کارها ادامه یابد.
او بیان کرد: پروژه راهآهن رشت-آستارا با تسهیلات ۱.۶ میلیارد دلاری از سوی روسها در حال پیشرفت است. تملک زمینها در حال انجام است و انتظار میرود که با امضای قرارداد اجرایی، عملیات آغاز شود.