مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: اواخر وقت جمعه با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، افزایش ابر، وزش باد شدید و بارش باران در استان‌های اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در مناطق شمالی استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان شمالی، ابرناکی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک  را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد:فردا (پنجشنبه) در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور، بارش خفیف، وزش باد و خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

او بیان کرد: روز  جمعه در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. اواخر وقت جمعه با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، افزایش ابر، وزش باد شدید و بارش باران در استان‌های اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز خواهد شد.

وی افزود:شنبه و یکشبه در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران ادامه خواهد داشت.

او بیان کرد:طی دو روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات شمالی هرمزگان، ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و کرمان رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک دور از انتظار نخواهد بود.

او بیان کرد:طی سه روز آینده در برخی مناطق نوار شرقی و جنوب غرب کشور در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می شود.

وی افزود: روز جمعه شرایط برای شکل گیری توده گردوخاک بر روی کشور عراق و نمود آن به مناطق غربی کشور فراهم است.

او گفت: طی دو روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند بود.

