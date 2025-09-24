باشگاه خبرنگاران جوان - مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پاسخ به اینکه آیا در صورت اجرای مکانیسم ماشه ممکن است شاهد محدودیتهای بیشتری باشیم یا تاثیری بر روی مبادلات ایران با چین بگذارد، تاکید کرد: اسنپ بک هیچ ارتباطی به تجارت خارجی ندارد و فقط شامل صنایع هستهای و موشکی است؛ چنانچه در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ که برجام اجرا شد، ما به همه جا نفت میفروختیم.
حریری افزود: چرا که تحریمهای سازمان ملل شامل نفت، پتروشیمی، معدن و محصولات کشاورزی و... نیست و فقط شامل صنایع هستهای و موشکی است. از این رو میتوان گفت که اسنپبک ممکن است تا حدی اثر روانی داشته باشد، اما آنگونه نیست که فلجکننده باشد.
منبع: اتاق ایران