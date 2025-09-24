باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب دوم مهر ۱۴۰۴ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مواضع محکم، منطقی و اصولی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، تردیدی برای اهل منطق و انصاف باقی نمی‌گذارد.

وی افزود: در دیدار اخیرم با دبیرکل سازمان ملل، او همه مواضع ما را پذیرفت و البته گفت: قدرت اجرایی ندارد!

عارف تصریح کرد: بله ضعف اجرایی، اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی است.