باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، گفت: بر اساس مواد و احکام قانون برنامه هفتم و همچنین قانون مانعزدایی، پیشبینی شده است که به کسانی که صرفهجویی انرژی داشته باشند، از طریق بهینهسازی مصرف سیستمهای سرمایشی و روشنایی، گواهی صرفهجویی عرضه شود.
وی افزود: این گواهیها قابلیت تبدیل به برق را دارند و میتوانند در اختیار صنایع قرار گیرند یا در تابلوی بهینهسازی مصرف عرضه شوند که قیمت بسیار بالایی دارد و قطعاً مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
رجبی مشهدی با اشاره به برنامههای اجرایی برای مشترکان خانگی، اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از امسال کاربر برق راهاندازی خواهد شد و امیدواریم تا تابستان آینده این برنامه فراگیر شود. مشترکان خانگی که صرفهجویی کنند، میتوانند برق صرفهجویی شده را در اختیار کاربر برق قرار دهند.
او همچنین درباره تأمین گاز برای نیروگاهها گفت: تأمین گاز به عهده شرکت ملی گاز ایران است و در صورتی که نیروگاهها گاز داشته باشند، از سوخت مایع کمتری استفاده خواهند کرد. این موضوع به تأمین برق پایدارتر کمک خواهد کرد.
مدیرعامل توانیر در ادامه تصریح کرد: برنامهریزی شده که با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، ظرفیت این نیروگاهها تا پایان سال به ۷ هزار مگاوات برسد. این موضوع باعث کاهش ناترازی و محدودیتها خواهد شد.
رجبی مشهدی به استفاده از سبد سوخت اشاره کرد و گفت: ما از گاز، گازوئیل و نفت کوره استفاده خواهیم کرد. در شرایطی که گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش یابد، از سوختهای سنگین نیز استفاده خواهیم کرد؛ حدود ۱۵ درصد از نیروگاهها میتوانند از سوخت مازوت یا نفت کوره استفاده کنند.
او در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزی شده که در صورتی که تأمین انرژی به درستی صورت بگیرد، محدودیتهای کمتری برای صنایع ایجاد شود و با توجه به دمای هوا، امسال مشکلات کمتری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.