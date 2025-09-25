باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - فصل جدید مسابقات لیگ اروپا از شب گذشته با برگزاری ۹ دیدار آغاز شد که در مهمترین مسابقه تیم رم ایتالیا با نتیجه دو بر یک میزبانش نیس فرانسه را شکست داد.

ایوان اندیکا در دقیقه ۵۲ و جانلوکا مانچینی در دقیقه ۵۵، گل‌های رم را در این مسابقه به ثمر رساندند. تک‌گل نیس نیز توسط مافی در دقیقه ۷۷ و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه رم شد. رم در دومین بازی خود از فصل جدید لیگ اروپا، چهارشنبه هفته آینده پذیرای لیل دیگر تیم فرانسوی خواهد بود.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خودند:

میتیلند ۲ - اشتروم‌گراتس صفر

بتیس ۲ - ناتینگهام‌فارست ۲

براگا یک - فاینورد صفر

ستاره‌سرخ یک - سلتیک یک

دیناموزاگرب ۳ - فنرباغچه یک

فرایبورگ ۲ - بازل یک

مالمو یک - لودوگورتس ۲

پرونده هفته نخست فصل جدید لیگ اروپا امشب (پنجشنبه) و با برگزاری ۹ دیدار دیگر بسته خواهد شد که در مهمترین بازی استون ویلای انگلیس به مصاف بولونیای ایتالیا می‌رود.